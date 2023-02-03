İsmail Saymaz, altılı masanın adayıyla ilgili son bilgiyi paylaştı

Halk TV yazarı ve Halk TV yorumcusu Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinin ardından edindiği son kulisleri okuyucularıyla paylaştı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması devam ediyor. Muhalefet seçmeni de artık adayın açıklanmasını istiyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa yaptıkları son toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde görüşmelere başladıklarını ilan etmişti.

İttifak'ın son hamlesinin ardından liderler arasındaki görüşme trafiği de hızlandı.

13 Şubat'ta yapılacak Altılı Masa toplantısının ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmesinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü.

ADAYIN İSMİ MASAYA GETİRİLDİ

Görüşmelerden kulislere sızanları ise Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz'ın verdiği bilgilere göre, Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini Babacan ve Davutoğlu'na iletti.

İki liderden herhangi bir itiraz gelmediğini bildiren Saymaz, Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum" dediğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU NE YANIT VERDİ?

Saymaz paylaşımlarının devamında ise CHP Lideri'nin söz konusu cümleye ne yanıt verdiğini ''Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi'' ifadeleri ile aktardı.

Saymaz paylaşımlarını ''Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor'' ifadeleri ile sonlandırdı.

SAADET PARTİSİ'NDEN İSMAİL SAYMAZ'A YALANLAMA

Söz konusu bilgilerin dolaşıma girmesinin ardından Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacımurat Uzgur, kulis bilgilerini yalanladı.

Uzgur yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden Genel Başkanımız, görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir.

Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir.

Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır" dedi.