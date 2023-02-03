İYİ Parti Ordu Milletvekili Aday Adayı Ekrem Şentürk'ten dikkat çeken enkaz yorumu

İYİ Parti Ordu Milletvekili Aday Adayı Ekrem Şentürk, seçim çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Her güne bir ziyaret sığdıran Vekil Adayı Şentürk, vaatleriyle de halkın takdirini kazanmış durumda.

İl başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiren Vekil Adayı Şentürk, vekil adaylığını açıkladığı günden bu yana özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Her güne bir ya da birkaç ziyaret sığdıran Şentürk, siyasileri, halkı ve esnafı ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Halkın da büyük teveccühünü kazanan Şentürk, ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:" Geçtiğimiz gün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde Samsun 3. Olağan il kongresine katılım sağladık.

Güzel ve verimli bir gün geçirdik. Yeni kararlar aldık. Ülkemizin gidişatına ilişkin istişarelerde bulunduk. Daha sonra Gazi Meclisimizi ziyaret ettim.

Samsun Milletvekilimiz Bedri Yaşar ve diğer Milletvekillerimizi de tek tek ziyaret ettim. Ordudaki güncel sorunlardan ve vaatlerimden bahsettim. Bilgilendirici bur ziyaret gerçekleştirdim. Şunu söyleyebilirim ki ülkemizin durumu bir enkaz. Fakat biz bu enkazı kaldırmaya, yok etmeye talibiz. İşin ehli kadrolarımızla, liyakatlı iş gücümüzle Türkiye'mizi yeniden şahlandıracağımıza söz veriyoruz. Türkiye İYİ'lerin yeri olacak. Mayıslar bizimdir." dedi.