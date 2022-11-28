İYİ Parti'de ilçe kongresindeki kavgaya disiplin soruşturması

İYİ Parti'de ilçe kongresindeki kavgaya disiplin soruşturması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Altındağ İlçe Başkanlığı kongresinde çıkan kavgayla ilgili disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Altındağ İlçe Başkanlığı kongresinde çıkan kavgayla ilgili disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın, dün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Partililerden Ümit Altun, aldığı darbelerle yaralanırken, salonda büyük kargaşa yaşandı.

Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Zorlu, "27 Kasım Pazar günü Altındağ ilçe kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır. İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca disiplin süreci başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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