İyi Parti'de istifa dalgası başladı! Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik İyi Parti'deki sessizlik sürüyor. Bu durum İyi Parti yönetiminde kopuşa neden oldu. Meral Akşener'in yardımcısı görevinden istifa etti. Cihan Paçacı istifanın ardından bir açıklamada yaptı.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı olduklarını söyleyen ve ilk turda gerekirse ayrı aday çıkaracaklarını belirten Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu durum İyi Parti'nin milliyetçi tabanında tepkiye yol açarken İyi Parti yönetimine sosyal medyada tepki yağdı.

Paçacı, istifasına ilişki şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda Altılı Masa'yı oluşturan sayın genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."