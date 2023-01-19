İYİ Parti'den 'Seçim' Tarihi Yorumu: 'Yaşasın Hürriyet, Kahrolsun İstibdat'

İYİ Parti'den 'Seçim' Tarihi Yorumu: 'Yaşasın Hürriyet, Kahrolsun İstibdat'

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından açıklama yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' dedi, milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek' dedi.

Erdoğan işaret ettiği seçim tarihine İYİP'ten ilk yorum Aytun Çıray'dan geldi.

Çıray ''Milletimiz yıllar sonra.. Yine bir 14 Mayısta.. Yine bir tek parti/AKP iktidarına #YeterSözMilletindir demeye hazır. Yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat! #AzKaldı '' mesajını paylaştı.

Kaynak: habersol.org.tr

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