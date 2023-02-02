İYİ Partili Abdulkadir Eroğlu sağlıkta devrim yapacağız.!

İYİ Parti Giresun Milletvekili Aday Adayı Abdulkadir Eroğlu, sağlığın en temel hak olduğunu ve iktidara geldiklerinde sağlık konusunda önemli düzenlemeler yapacaklarını açıkladı.

Vekil Adayı Eroğlu, sağlık konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlığın insanların en temel hakkı olduğunu ifade eden Eroğlu:" "Sözde sağlıkta devrim yaptıklarını söylüyorlar ancak gerçekler tam tersi. İnsanlar en acil operasyonlar için bile aylarca sonra ancak randevu alabiliyor.

İlaç bulmak imkansız hale geldi. Bulsan da fiyatlar uçmuş, alması imkansız. Sağlık hakkı temel haktır.

Hiçbir vatandaşımızın sağlık hizmeti alma hakkından mahrum olmasına göz yumamayız. BAĞ-KUR prim borcu olsa dahi esnafın bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin sağlık hakkından yararlanması adına yasal düzenlemeler yapacağız.

Sağlıkta yeni bir çağ başlatacağız, yeni bir devrim yapacağız. yerli ve milli ilaç politikası oluşturacağız, ilaç sıkıntısına son vereceğiz. yaşlı ve yatalak hastalarımız için şehir merkezlerinde bakım merkezleri kuracağız. sağlık bakanlığı bütçesinin 1/4 ünü yok edip yandaşların cebine dolduran şehir hastanelerini derhal kamulaştıracağız" dedi.

vatandanhaber.com haber merkezi