İyi Partili Uykur'dan dikkat çeken sözler! 14 Mayıs'ta saltanat bitecek
İYİ Partili İş insanı ve siyaset bilimci Dr. Mehmet Ali Uykur, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ziyaretleriyle ve konuşmalarıyla halktan takdir toplayan Uykur, çözüm önerileriyle de hemşehrilerinden tam not almayı başarıyor.
Gerçekleştirdiği konuşmalar ve toplumsal konularda gösterdiği hassasiyetle adından sıkça söz ettiren Uykur, yaklaşan seçimlerle ilgili istişarede bulunarak vatandaşlara seslendi.
Halkın taleplerinin neler olduğunu çok iyi bildiğinin altını çizen Uykur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Çiftçimizin, esnafımızın, öğrencimizin, emeklimizin, işçimizin neler yaşadığını, nasıl yaşadığını çok iyi biliyoruz. Sorunları farkındayız ve sadece dinlemekle kalmıyoruz, çözümlerini de sıralıyoruz. Geçtiğimiz gün açıklanan Yarının Türkiyesi İçin Ortak Politikalar Mutabakat Metni" de bu sorunların merhemi. 14 Mayıs'ta saltanat bitecek. 15 Mayıs'ta baharlar gelecek. Geliyor gelmekte olan." dedi.
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