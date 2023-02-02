İyi Partili Uykur'dan dikkat çeken sözler! 14 Mayıs'ta saltanat bitecek

Gerçekleştirdiği konuşmalar ve toplumsal konularda gösterdiği hassasiyetle adından sıkça söz ettiren Uykur, yaklaşan seçimlerle ilgili istişarede bulunarak vatandaşlara seslendi.

Halkın taleplerinin neler olduğunu çok iyi bildiğinin altını çizen Uykur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Çiftçimizin, esnafımızın, öğrencimizin, emeklimizin, işçimizin neler yaşadığını, nasıl yaşadığını çok iyi biliyoruz. Sorunları farkındayız ve sadece dinlemekle kalmıyoruz, çözümlerini de sıralıyoruz. Geçtiğimiz gün açıklanan Yarının Türkiyesi İçin Ortak Politikalar Mutabakat Metni" de bu sorunların merhemi. 14 Mayıs'ta saltanat bitecek. 15 Mayıs'ta baharlar gelecek. Geliyor gelmekte olan." dedi.

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