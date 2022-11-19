İyi Partili vekilin elini sıkan MHP'li ihraç edildi

İyi Partili vekilin elini sıkan MHP'li ihraç edildi

MHP'nin Konya teşkilatında şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

MHP eski Meram İlçe Teşkilatı Başkanı Hakkı Altuntaş, yaptığı açıklamada, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'la birlikte fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle partisinden ihraç edildiğini duyurdu. Altuntaş, "Fotoğraf paylaşmam ve 'onur verdiniz' demem gerekçesi ile Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden çıkarıldığım tarafıma tebliğ edilmiştir" dedi.

Olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Karar

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