Kahramanmaraş depremi AKP'yi vurdu! Anket sonuçlarında şok dalgalanma...

Türkiye Raporu Araştırma direktörü Can Selçuki, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yapılan ilk kamuoyu araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçları iktidar kanadını derinden sarsacak.