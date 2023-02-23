Kahramanmaraş depremi AKP'yi vurdu! Anket sonuçlarında şok dalgalanma...

Kahramanmaraş depremi AKP'yi vurdu! Anket sonuçlarında şok dalgalanma...

Türkiye Raporu Araştırma direktörü Can Selçuki, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yapılan ilk kamuoyu araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçları iktidar kanadını derinden sarsacak.

Maraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından seçimlerin vaktinde yapılıp yapılmayacağı tartışmaları gündeme gelirken, AKP cephesinden gelen haberler eğilimin seçimlerin daha önceden açıklanan 14 Mayıs tarihinden gerçekleştirilmek istendiği yönünde.

Türkiye Raporu Araştırma direktörü Can Selçuki ise sosyal medya hesabından depremin meydana geldiği şubat ayı anketlerinin tamamlandığını açıkladı. Selçuki'nin paylaşımına göre Cumhur İttifakı'nda oy kaybı yaşanmaya başlandı.

Selçuki, deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporun önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Selçuki'nin paylaşımı şöyle:

Şubat ayı Türkiye Raporu anketini tamamladık.

- AK Parti’de belirgin bir düşüş var

- Tepki oyları sahada varlık gösteren partilere yönelmiş

- Çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor

Deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporu önümüzdeki hafta paylaşacağız

Kaynak: halktv.com.tr

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