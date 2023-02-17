Kahramanmaraş'tan skandal görüntüler! Belediye Başkanının korumaları acılı depremzedeyi tartakladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin 12. gününde en çok acının yaşandığı Ebrar Sitesi'nde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yakınındaki isimler hem FOX muhabirini hem de kendisine isyan eden depremzedeyi tartakladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazındaki çalışmaları inceledi ve bekleyen ailelere taziye dileklerini iletti.

Fox TV muhabiri Gülşah İnce, bölgeden ayrılırken Güngör'e soru sormak istedi fakat Güngör'ün yanındakilerden biri İnce'ye engel oldu. Bunun üzerine İnce, "Bırakır mısınız elimi" diyerek tepki gösterdi.

Güngör, İnce'nin "Sayın Başkan Ebrar Sitesi'ne ilişkin çok eleştiriler yükselmişti" sözlerine yanıt vermeden yürümeye devam etti. Korumalardan birinin ise muhabire, "Bir dakika bırakın da acımızı paylaşalım" dediği duyuldu.

Bu sırada enkaz başında bekleyen bir depremzede de Hayrettin Güngör'e tepki gösterdi. Başkanın korumaları "Dört enkazım var" diyen depremzedeyi itekledi. Depremzede, "Ne vuruyorsun, sen kimsin?'' diyerek tepki gösterdi.

'Elimden Tuttu ve İtti'

Fox Ana Haber'de yayınında yaşananları anlatan Gülşah İnce, "Acılı ailelere burada taziyelerini dilediler, geçmiş olsun dediler. Ben de gazeteci olarak görevimi yaptım çünkü günlerdir ailelerin bize sorduğu soru buydu. Buranın müteahhidinin nerede olduğunu soruyorlardı. Ebrar Sitesi gerçekten sorunlu bir yerdi çünkü ayakta kalabilen bir bloğu yok, ayakta olanlar da yıkıldı, yıkılacak. Bu sorunun yanıtını merak ettik. Ama Sayın Başkan sessizdi. Yanındakinin kim olduğunu bilmiyorum ama bu kadar fiziksel müdahalede bulunduğuna göre danışmanıdır diye düşünüyorum. Mikrofonuma engel oldu, elimi tuttu, itti. Kameraman Çağlar Güner'i de heyetindeki bir başka kişi iterek uzaklaştırmaya çalıştı" dedi.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr