Karamollaoğlu: Saraçhane'deki programa katılamıyorum

Karamollaoğlu: Saraçhane'deki programa katılamıyorum

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saraçhane'deki programa katılamayacağını duyurdu.

ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saraçhane'deki programa katılamayacağını duyurdu.

6'lı masa liderlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile ilgili bugün saat 16.00'da Saraçhane'de halkla bir araya geleceği duyuruldu. Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi; önce adalet, her daim adalet, herkese adalet" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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