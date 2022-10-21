Kasapoğlu: Öğrenim Kredilerinin Üzerindeki Enflasyon Farkı Yükünü De Gençlerimizin Üstünden Alıyoruz (2)

ZİYARETLERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu daha sonra Kütahya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve yeni yapılacak olan Kütahya stadyumu arazisinde incelemelerde bulundu.

Kütahya Dumlupınar stadında amatör spor kulüpleri ve sporcularıyla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, "Kütahya ve ilçelerine dair yeni projeleri konuştuk. İnşallah altyapıyı güçlendirme noktasında başta Kütahya'mızın yeni stadını ve farklı branşlara ev sahipliği edecek yeni antrenman salonlarını ve sahalarını size müjdelemek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sporu erişilebilir kılma adına, anasınıfından yaşı en büyük olana, kadınıyla erkeğiyle herkese eriştirmek, bu kutlu mücadeleye devam edeceğiz. Sizler için çalışmaya ve koşturmaya devam edeceğiz. Hem sizlerin başarılarına şahitlik etmek hem başarılarınızı desteklemek hem de bu başarıların sevincini paylaşma noktasında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörlük hizmet binasının açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu kurumların imkanlarına destek vermek, ihtiyaçlarına katkıda bulunmak, gençlerimizi yeni imkanlarla buluşturmak bizim için bir görev. Germiyan Kampüsü ile ilgili daha önce de rektörümüzle mütalaa ettik, onunla ilgili çalışıyoruz. Gençlerimiz neredeyse biz oradayız. Bizim temel felsefemiz bu" dedi. Rektörlük binasının açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret ederek kentten ayrıldı. (DHA)

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı