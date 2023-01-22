Kılıçdaroğlu: 6 lider demokrasi istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir sayfayı, güzel bir sayfayı açmak zorundayız. 6 liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. 6 lider bir aradayız hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz,...

Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir sayfayı, güzel bir sayfayı açmak zorundayız. 6 liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. 6 lider bir aradayız hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz, beraber yaşamak istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 parkın açılış ve temel atma törenine katıldı. Programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları ve Ankara milletvekilleri katıldı. Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının şehirlerde yaptığı hizmetleri, Türkiye genelinde hayata geçireceklerini belirterek, "Bunu yaptığımız zaman Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan bunları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının harcadığı paranın, milletin parası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Hesap vermek kadar değerli bir görev yoktur. Bugün Mansur Yavaş başkanımız halkına hesap veriyor, "biz bunları yaptık" diyor. Bundan daha değerli ne olabilir? "Her projenin fiyatı belli. YouTube'da yayınlıyoruz" diyor. Yani müteahhidi çağırıp "Şu işi sen hallet, üstüne bir para artarsa onu da bizim yandaşa ver" demiyor. Belediye Başkanı arkadaşlarımız temiz bir siyaset için ne gerekiyorsa onun gereklerini yapıyor" dedi.

'HELALLEŞMENİN ZAMANI GELDİ VE GEÇİYOR BİLE'

Türkiye'nin yeni be güzel bir sayfa açmak zorunda olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "6 liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. 6 lider bir aradayız, hepimiz demokrasiyi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz, beraber yaşamak istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Niye kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Beraber olmak varken, kucaklaşmak varken, niye ayrılıklar, niye kavgalar? Helalleşmeyi onun için söyledim. Helalleşmenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Artık eskileri bir tarafa bırakalım, ufkumuzda bakalım, büyümeye bakalım" dedi.

YAVAŞ: AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF EDERSİNİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı'nın açılışının bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini belirterek, temennilerinin açılışa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmesi olduğunu söyledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı