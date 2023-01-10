Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Tuğba SIR/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan davada 50 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan "beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı" vb. açıklamaları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı