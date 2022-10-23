Kılıçdaroğlu: Devlet Taşeron Çalıştırmaz, Kadrolu İşçi Çalıştırır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet taşeron çalıştırmaz, devlet sigortalı, kadrolu işçi çalıştırır. Onlar "Nasıl olur da bunlara kadro vermeyiz" diye formül arıyorlar. Hepsini halledeceğiz" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet taşeron çalıştırmaz, devlet sigortalı, kadrolu işçi çalıştırır. Onlar "Nasıl olur da bunlara kadro vermeyiz" diye formül arıyorlar. Hepsini halledeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'ta konakladığı otelde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nu otel önünde Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde çalışan taşeron işçiler karşıladı.

İşçilerin kadro talebi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kadroyu hak ediyorsunuz. Sesinizi dillendireceğim, her yerde söyledim, yine söylüyorum. Devlet taşeron çalıştırmaz, devlet sigortalı, kadrolu işçi çalıştırır. Dolayısıyla hakkını da teslim eder. Öyle mevsimlik şudur, budur değil. Daha önce kadro talebinde bulunan taşeron işçiler vardı. Onlarla ilgili tam 3 yıl mücadele ettim, kadrolarını aldılar. Sizler için de mücadele edeceğim. Sadece Karayolları'nda değil, Sağlık Bakanlığı ve diğer alanlarda da çalışan çok sayıda taşeron işçisi var. Hepinizin sendikalı olmasını isterim. Hepinizin hak sahibi olmasını isterim. Her birinizin bir gelecek endişesi taşımamasını isterim, bunun mücadelesini vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar "Nasıl olur da bunlara kadro vermeyiz" diye formül arıyorlar. Hepsini halledeceğiz, hiç endişe etmeyin" dedi.

​Konuşmasının ardından taşeron işçilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Yozgat'a gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı