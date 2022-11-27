ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması lazım. Eğitim alan bir kişinin merak duygusunu büyüten eğitim, düşünmeyi sağlayan bir eğitim, başarılı bir eğitimdir. Bizde ise eğitim sistemi ezbere dayanıyor ve hayat tümüyle test çözmeyle geçiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da, Bilkent Üniversitesi'nde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu ayrıca, CHP Genel Merkezi'nde, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin dinledikten sonra sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin tamamen iflas ettiğini düşündüğünü belirterek, "Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması lazım. Eğitim alan bir kişinin merak duygusunu büyüten eğitim, düşünmeyi sağlayan bir eğitim, başarılı bir eğitimdir. Bizde ise eğitim sistemi ezbere dayanıyor ve hayat tümüyle test çözmeyle geçiyor. Merak duygusunu büyüten, "geleceği nasıl inşa edebiliriz" diye düşünmeyi engelleyen bir eğitim sistemimiz var. Eğitim sistemimizin buradan çıkması lazım" dedi.

Türkiye'yi ileriye taşımanın yolunun üniversitelerden geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bilgi üretmeyen bir ülkenin geleceğinin olmayacağını söyledi.

'GELİR DAĞILIMINDA OLAĞANÜSTÜ BOZULMA VAR'

Sorunların tümünü bildiklerini ve tamamını çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın parlamenter sisteme geçiş konusunda vazgeçme ihtimaliyle ilgili, "Seçeceğiniz cumhurbaşkanı adayı egosunun esiri olmayacak. Egosunun esiri olursa; "Oh ne güzel, bir imzayla her şey oluyor, nereden çıktı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem" derse olmaz. O nedenle cumhurbaşkanı adayının; egosunu yenen, devleti bilen, tanıyan ve yine 6'lı masayı çalıştıracak olan, temel bazlı kararları beraber alma sözü verecek birisi olması lazım. Başkanlık sisteminde kalma ihtimali var mı, hayır" ifadelerini kullandı.

Geleceği yurt dışında arayan umutsuz bir gençlik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bunun temel bir nedeni var. Bizler babamızdan daha iyi bir eğitim aldık ve onlardan daha iyi bir gelir standardını yakaladık. Sizin kuşağınız ise anne ve babanızdan daha iyi bir eğitim almanıza rağmen onlardan daha düşük bir gelire mahkum ediliyorsunuz. Bu umutsuzluk yaratıyor. Bu bizim cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor. Daha iyi eğitim alan bir kuşak, annelerinden ve babalarından daha düşük bir gelire mahkum ediliyor. Çünkü gelir dağılımında olağanüstü bir bozulma var" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı