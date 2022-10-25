Kılıçdaroğlu: Hiçbir Ayrımcılık Yapmadan 85 Milyonu Kucaklayacağız

Elif ER/ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavga değil huzur istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Hiçbir ayrımcılık yapmadan 85 milyonu kucaklayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, her evde huzur olması için mücadele eden bir parti olduklarını belirterek, "Kavga değil huzur istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağız, inanç üzerinden siyaset yapmayacağız, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Hiçbir ayrımcılık yapmadan 85 milyonu kucaklayacağız" diye konuştu.

'GEZİ'YE SELAM GÖNDERMEK BOYNUMUN BORCUDUR'

Geçen mayısta İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Gezi davasında tutuklanan sanıkları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gezi olayları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının haksızlık karşısında yükselttikleri bir sestir ve bu ses bir bayraktır ve bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir bayrağıdır. Milyonlarca gencin haykırdığı bir sözdür o. Yargılanıyorlar arkadaşlarımız. Yurt dışından geldiler bazıları. 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi bir soru bile sormadı. Duruşmaya geliyor insanlar, hakim bir soru bile sormuyor. Bir tek tanık bile dinlemiyor. Bir delil var mı, yok mu? Bunu bile araştırmıyor. "Sizi hapse atacağım" diyor. Vicdan sahibi olanların vicdanına havale ediyorum bu soruşturmayı. Ama ahdimdir, ne olursa olsun, bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Ortası yok bu konunun. 6 aydır içerdeler. Tek soru sorulmadan, tek delil aranmadan 6 aydır insanları içeri atıyorsunuz. Vera'yı babası ile buluşturacağım, ahdim var. Gerçekten de bizim demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye buradan selam göndermek de benim boynumun borcudur" ifadelerini kullandı.

'HER FABRİKA BİR KALEDİR'

İktidarın, vatandaşın giderlerini karşılayacak fabrika yapmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, çiftçilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Şimdi bütün çiftçilere söylüyorum, "gübreyi dışarıdan alıyorum, pahalı" diyorsun. Dışarıdan geliyor. "Niçin yapmıyorlar" diye soru soracaksın. Gübre fabrikasını özel sektör yapmıyor. Sen yap kardeşim. Niçin yapmıyorsun? Cumhuriyetin kuruluşunda şöyle bir slogan vardır; her fabrika bir kaledir. Yeni bir fabrika yaptığın zaman istihdam yaratıyorsun. Yeni bir fabrika yaptığın zaman o fabrikanın ürettiği ürünleri yurt dışına satabiliyorsun, yeni bir fabrika yaptığın zaman yurt dışından döviz geliyor."

'SİVAS'I EN GEÇ 5 YILDA BÜYÜKŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ'

Ardından hafta sonu partisinin Sivas'ta düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı'na değinen Kılıçdaroğlu, Sivas'ın 1233 köyünün olduğunu ve Türkiye'de köy sayısı açısından bir numara olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Sivas, Tokat gibi göç veren bir kent. İnsanlar büyük kentlerin varoşlarında iş arıyorlar. 22 okul, 2020'nin Temmuz ayında yıkılmış. Şimdi 2022 yılındayız, hala ihalesi yapılmış değil. Sivaslı kardeşlerime söyledim. Milli Eğitim Bakanlığı'na da açık çağrı yaptım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Milli Eğitim Bakanlığı'na tekrar çağrı yapıyorum. Bu 22 okulun arsalarını bize teslim edin, size bir yıl içerisinde okulu yapacağız. Her şey mükemmel olacak ve okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğiz; bu kadar açık, bu kadar net. Şunu da söyledim; Sivas Belediye Başkanlığı'nı verin, Sivas'ı en geç 5 yıl içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı haline getireceğiz. En geç 5 yıl içinde" dedi.

'HURAFELER İLE TARİH ÖĞRENİLMEZ'

Ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş Uluslararası 8'inci Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmaya değinen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet aynı zamanda bir kültür devrimidir, yeniden doğuştur. Halkın sadece yüzde 10'unun okuma yazma bildiği bir bakiye alındı. Millet mekteplerinin arkasından köy enstitülerinin kurulmasının temel nedeni budur. İnsanlar okusunlar, öğrensinler diye. Şimdi Kültür Bakanlığı yapmış, AK Parti'de Grup Başkan Vekilliği yapan biri olan Mahir Ünal kalkıyor, bir açıklama yapıyor. Tarih bilmiyorlar, hurafeler ile tarih öğrenilmez arkadaşlar. Gerçeklerle öğrenilir. Sen hiç Karacaoğlan dinlemedin mi kardeşim? Tertemiz bir Türkçesi var. 17'nci, 18'inci yüzyılda bu insanlar tertemiz bir Türkçe ile ne yazdılar ne söyledilerse bugün hepimiz biliyoruz. Yunus Emre, "İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen hanice okumaktır" diyor. Daha ne desin Yunus. Sen Yunus'u bile bilmiyorsun."

'KORKMA ERDOĞAN, BEN ADAM YEMEM'

İktidara geldikleri takdirde çok güzel bir Türkiye inşa edeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iraden ile hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım" sözlerine de yanıt vererek, "Erdoğan; her yerde, her ortamda, bilgi ise bilgi, vizyon ise vizyon, tarih ise tarih ne istiyorsan çık karşıma açıkça seninle konuşalım. Korkma Erdoğan, ben adam yemem" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı