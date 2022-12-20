Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır

Elif ER- Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile TBMM'de bir araya geldikten sonra grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul ilişkisi gibi. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak, benim de boynumun borcudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin zor süreçten geçtiğini belirterek, kimseyi ötekileştirmeden 84 milyonu kucaklayacaklarını söyledi. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunları azimle kararlılıkla gerçekleştireceğiz. 6 lider bir aradayız, hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Bazen eleştiriyorlar, "Efendim demokrasi, diyorsunuz; milletin mutfağında bir şey kalmadı" diye. Mutfakta bir şeyin kalmamasına yol açan temel olay bu ülkede demokrasinin olmamasıdır. Demokrasi olursa bu ülkede herkes düşüncesini ifade edecek. Demokrasi olursa sendikacının, işçinin, emeklinin hakkı ödenecek. Dolayısıyla bu çerçevede ilk adım demokrasi, sonra hızla büyüme ve kalkınma. Bunu yapacağız" dedi.

'SAĞDUYU İLE SANDIĞI BEKLEYECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Kadıköy ilçe örgütü önünde yapacağı açıklamanın engellendiğini belirterek, "Bir partinin genel başkanı İstanbul'da, Kadıköy'de kendi ilçe binasına giremiyor. Niçin? Talimat verilmiş, "Buraya sokmayacaksınız" diye. 6 milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi ilçesine giremiyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar ve bunu yapıyorlar. Tabi bunu yaparken polis arkadaşları asla suçlamıyorum. Çünkü onlara talimat veren bu işin sorumlusu. Talimat verenin kim olduğunu, gücünü saraydan aldığını da çok iyi biliyorum. O yüzden bizler taşkınlığa kapılmadan sağduyu ile hareket ederek sandığı bekleyeceğiz. Sandık gelecek gideceğiz oyumuzu kullanacağız. Saray ve şürekasını yolcu edeceğiz" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NUN TIRNAĞI BİLE OLAMAZSIN'

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin de "Önce düzmece bir dava açtılar mı? Evet açtılar. Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti mi? Evet, etti. Asla çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemede çıkardılar mı? Evet, çıkardılar. Her şeyi gizli kapaklı değil alenen yaptılar. Herkesin gözü önünde yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler. Bunu bütün vatandaşlarımın sağcısı, solcusu, ortacısı, başı açığı, kapalısı dünyanın neresinde yaşıyorsa bütün vatandaşlarımın bu adaletsizliği bilmesini isterim. Bir de bunlar olurken sarayın bir de fotoromanı var. O da başka bir pisliğin içinde. Bir bakıyoruz o da cesaretlenmiş konuşmaya başlıyor. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış; sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına alman için önce ağzını bir yıkayacaksın. Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın? Sen atama ile gelmişsin o seçimle gelmiş. Senin neler çevirdiğini biliyorum. Kripto dolandırıcıları senin yanında mafyaya haber uçurmak senin görevin; uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirirsin, kirli paranın da bir numaralı adamısın. Ben bunları bilmiyor muyum? İmamoğlu size büyük lokmadır, boğazınıza takılır, boğulursunuz, boğarız sizi boğarız" dedi.

'İMAMOĞLU İLE İLİŞKİMİZ BABA-OĞUL İLİŞKİSİ'

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun salonda toplantıya katıldığını hatırlatarak, "Sizin bilmediğiniz; ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul ilişkisi gibi. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Şimdi saraycılara sesleniyorum; çekin arabanızı, bu kantar sizi çekmez. Erdoğan'a da insani olarak bir şey söylemek isterim; ihtiras, doymak bilmeyen bir canavardır. İhtirasının esiri olma, ihtirasına teslim olma. Kin kusma, öfke kusma. Adaletli olmaktan ayrılma. Sana öğretmediler mi adaletin, dürüstlüğün ne olduğunu? İhtirasına teslim oluyorsan ki oluyorsun, süren dolmak üzere 4-5 ay sonra her şeyi göreceksin" diye konuştu.

İMAMOĞLU: GURUR DUYUYORUM

CHP'nin grup toplantısı ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında grup kürsüsünden söylediği sözlere ilişkin, "Genel başkanıma minnet duyuyorum, çok gururlu bir gündü, çok teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum, böyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu dile getirmesi benim için gururdur. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" dedi.

İmamoğlu, basın mensubunun "Saraçhane düğümü çözüldü mü?" sorusuna da "Düğüm yoktu ki" yanıtını verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı