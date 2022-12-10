Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu

Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Emre EFE/ ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Polatlı'da Duatepe Anıtı'nı ziyaret etti ardından kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen programın çıkışında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kanaat önderlerinin düşüncelerinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben Polatlı'da miting de yapardım ama burada anlatmak istediklerimi orada anlatamam. Kanaat önderleri benim için daha önemlidir. Sizler neyi düşünüyorsunuz, neyi öngörüyorsunuz; bunlar benim için önemlidir. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış topraklardayız. Çanakkale nasılsa Sakarya da aynıdır" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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