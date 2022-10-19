Kılıçdaroğlu, Polisevi Saldırısında Şehit Olan Gezer'in Ailesini Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Polisevi Saldırısında Şehit Olan Gezer'in Ailesini Ziyaret Etti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soner AYDIN-Nuri PİR-Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/MERSİN-ADANA,(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen bir dizi açılış ve temel atma programına katılmak üzere kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'e hareket etti. Kılıçdaroğlu, Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın teröristin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette şehit eşi Yeliz Gezer ve aile yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, çocukları Melis ve Ahmet Yağız'ı sevip sohbet etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu, Polisevi Saldırısında Şehit Olan Gezer'in Ailesini Ziyaret Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday Ol' Çağrısı (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday Ol' Çağrısı (1)
Kılıçdaroğlu: Hiç Kimsenin Adamı Değilim
Kılıçdaroğlu: Hiç Kimsenin Adamı Değilim
Bakan Karaismailoğlu: 6g Teknolojilerinde Wi-fi Yerine Li-fi Kullanılacak
Bakan Karaismailoğlu: 6g Teknolojilerinde Wi-fi Yerine Li-fi Kullanılacak
Akşener: Maden Kazalarındaki Ölüm Aylıkları İçin Kanun Teklifi Vereceğiz
Akşener: Maden Kazalarındaki Ölüm Aylıkları İçin Kanun Teklifi Vereceğiz
Bbp'li Kaya’dan Hdp’ye Hazine Yardımı Eleştirisi
Bbp'li Kaya’dan Hdp’ye Hazine Yardımı Eleştirisi
Bakan Kirişci: Stratejik Ürünlerde Hiçbir Sıkıntımız Söz Konusu Değil
Bakan Kirişci: Stratejik Ürünlerde Hiçbir Sıkıntımız Söz Konusu Değil
Bakanlar Nebati Ve Kurum, Şanlıurfa’da (2)
Bakanlar Nebati Ve Kurum, Şanlıurfa’da (2)