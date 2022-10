Kılıçdaroğlu: Sandığa Gideceğiz, Türkiye'yi Yetkin İnsanlara Teslim Edeceğiz (3)

'TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koyulhisar ziyareti sonrası Suşehri ilçesine geçti, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu daha sonra Zara ilçesine geçti. Burada esnaf ziyaretleri yapan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara hitap etti.

Kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Biz umudumuzu beslemek zorundayız. Bu güzel ülkede büyümek, kalkınmak, helalleşmek ve kucaklaşmak zorundayız. Hiç kimsenin kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü birisini ötekileştirmemeliyiz. Kardeşiz, beraberiz. Vatanımız bir, bayrağımız bir. Ve bir bayrağın altında huzur içinde, kavgadan uzak yaşamak istiyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyoruz. Komşumuz açken ona da ekmek götürmeliyiz. Dayanışma kültürünü mutlaka geliştirmeliyiz ve öyle bakmalıyız. İşsizlik var biliyorum. Milyonlarca insan işsiz biliyoruz. Ama milyonlarca insan işsizken 5'li çetelerin cebindeki dolarları, avroları da biliyorum. Bu millete söz verdim. 5'li çetenin sizden hortumladığı her kuruşu, her doları, her avroyu alacağız, esnafa vereceğiz, milletimize vereceğiz. Benim millet anlayışım onların millet anlayışı gibi değildir. Biz de 5'li çeteler yoktur. Bizde kimin alın teri varsa alın terinin hakkını alma vardır. İşsizlikle mücadele vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne çocuğunu yatağa aç yatırırsa o annenin ıstırabını, dramını biliyor musunuz? Hayvanını yeteri kadar beslemeyen çiftçiyi düşünün, yem bulmayan çiftçiyi düşünün. O çiftçinin acısını düşünün. Birileri Ankara'da krallar gibi oturur, saraylarında oturur. Ceplerinde avrolar, dolarlar ahkâm keserler. Bu ahkâmlara inanmayın. Bu kardeşinize inanın. Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. O nedenle sizlere söylüyorum, benim saraylarda gözüm yok. Saraylarda oturmak gibi bir düşüncem yok. Benim evlatlarımın ne iş yaptığını kimse bilmez. Onlar çalışırlar. Alın terinin karşılığını alırlar. Bir terazi yaşamlarını sürdürürler. Saraylarda oturmak, paraları götürmek, dolarları, avroları götürenlerden hesabını soracağım. Bu milletin hakkı için soracağım" dedi.

'BİZ KUCAKLAŞMAK, HELALLEŞMEK İSTİYORUZ'

Bir ülkede bir çocuğun yatağa aç girmesine seyirci kalınamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "85 milyon insan bir çocuğun yatağa aç girmesine seyirci kalamaz. Hele hele bir siyasetçi asla sessiz kalamaz. Benim sizden istediğim bir şey var. Yarın sandık gelecek, elinizi vicdanınıza koyun ve oyununuzu öyle kullanın. Bizi ayrıştırıyorlar, ayrışmayacağız. Böldürmek istiyorlar, bölünmeyeceğiz. Beraber olacağız. Kavga ettirmek istiyorlar, kavga etmeyeceğiz. Niye kavga edelim? Hangi gerekçeyle kavga edelim? Dayanışma kültürümüzü geliştirelim. Anadolu erenleri baktığınız zaman hiç kimsenin fakir kalmasını istememişlerdir. Herkesin karnı doysun, her evde bereket olsun. En büyük arzumuz bu. Yandaki komşu açsa olmaz. Bizim inancımız ve kültürümüz de bunu kabul etmez. Biz kucaklaşmak, helalleşmek istiyoruz. Helalleşmenin ne kadar değerli olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Öyle bir noktaya geldik ki neredeyse komşular birbirine düşman olacak. Bu nasıl bir anlayıştır. Böyle bir anlayıştan Allah nasip eder sizler destek verirseniz Türkiye'yi bu yangın yerinden çekip çıkartacağız. Bu kardeşiniz 5'li çetelerin, uyuşturucu baronlarının, mafyanın adamı değildir. Bu kardeşiniz halkın adamıdır. Sizin için çalışıyorum. Sizin için mücadele veriyorum. Benim dünya malında gözüm yok. Tek güvendiğimiz sizlersiniz. Yetki verin Türkiye'yi düzelteceğiz. Yetki verin Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Yetki verin Türkiye'yi kardeş yapacağız. Neredeyse birbirimize selam veremez hale geldik. Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede Mevlana kültürünü inşallah getireceğiz. Herkes kucaklaşacak. Her evladımızın karnı doyacak. Üniversiteyi bitiren milyonlarca evladımız var. İnsanda biraz vicdan olur. Sen sarayda oturuyorsun da evladını zor bela okutmuş anne baba o evlat işsizken, o ailenin dramını acaba o insanlar biliyorlar mı?" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı