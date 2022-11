Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırları yolgeçen hanına kim döndürdü? Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek, İstanbul'a yerleşecek. Çalışacak fabrikada, terörü nasıl gerçekleştireceğine dair çalışmalar yapacak. Bombayı patlatacak, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde KKTC'nin gözlemci olarak bulunması kararına ilişkin, "Öncelikle bu sürecin başlamasından son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah bu KKTC'nin önümüzdeki süreç içinde, önündeki bütün engellerin kalkmasına da ortam hazırlamış olur. Bu çabayı gösteren herkese yürekten teşekkür etmek de CHP'nin, en azından benim gönül borcumdur" diye konuştu.

Genel başkanlık yaptığı süre içerisinde toplumun en zayıf halkalarıyla iş birliği yapmaya, sorunlarını çözmeye çalıştığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Taşeron işçiliği bunun örneğidir. Önce onları örgütledik. Çok sayıda dernek kuruldu ve taşeron işçiler, haklarını aramaya başladı. Onlar kadrolarını aldı. Bu bizde olağanüstü bir memnuniyet yarattı. Kim olursa olsun sonunda bir mücadele hak ettiği sonucu elde etmiş oluyor. Çaykur'un 9 bin 300 mevsimlik çalışanı var. Onlar da "Bizim sorunumuzu kim dile getirecek" diye soruyor. Rize'ye, Rizelilere ve 9 bin 300 mevsimlik çalışana sesleniyorum; senin sorununu çözecek olan kişinin adı Bay Kemal'dir, bunu unutma. Rize'de oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Orada bir sorun var, bunun çözülmesi lazım. Bunlar çözemezler, bunlar ceplerini doldurmakla meşgul; ama o sorunu çözeceğiz. Rizeliler belki unuttu; ama Bay Kemal asla unutmaz. "Kaçak çayları Rize meydanında yakacağım', bunu söyledim. Rize meydanında yakacağım kaçak çayları. Rize'nin çayını, Artvin'in çayını, bütün çayları görecekler. Sadece biz değil, bütün dünyaya bu çayları göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kadro bekleyen vekil imamlar, vekil müezzinler, ziraat odalarında çalışan mühendisler, teknisyenlerin sorunlarının hepsini bildiğini belirterek, "Tek bir şey istiyorum. Sandığa gittiğinizde oyunuzu kullandığınızda diyeceksiniz ki; "Benim sorunumla kim ilgilendi, kim çözme sözü verdi" ona oy vereceksiniz. Bay Kemal gelecek sorunu çözecek, nokta" dedi.

Bütçeden yapılan faiz ödemelerine ilişkin eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, "2021 ilk 9 ayında bütçeden ödenen faiz 142 milyar lira, 2022'de bu rakam 207 miyar liraya çıktı. Yüzde 45,7 sadece faizdeki artış. 207 milyar lira çiftçiye ödendi mi, hayır. Esnafa ödendi mi, hayır. Üreticiye ödendi mi, hayır. "Ben fabrika yapacağım, beni teşvik edin" dendi mi, hayır. Dünyanın faizini bir avuç tefeciye ödersin, "faize karşıyım" diye milleti kandırırsın. Şimdi ben sana herkesin anlayacağı dilden bir soru soruyorum. 20 yıllık iktidarında bir tane AK Parti fabrika yaptı mı? Allah rızası için bir fabrika yaptın mı? Bir gübre fabrikası, bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası, Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinden birine Allah rızası için bir tek fabrika yaptın mı? Yapmadı, yapmaz; çünkü AK Parti'nin tepesindeki kişi üreticiye değil, alın terine değil, tefecilere hizmet etmekle görevlendirilmiş bir kişidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, "Milletimiz tasada ve kıvançta beraber olmayı her zaman yapmıştır. Deprem olduğunda hep beraber koşarız, "bir can kurtarabilir miyiz" diye. Milli maçlarda galibiyet olduğu zaman hep beraber seviniriz, kucaklaşırız bir araya geliriz. Bu bizim atalarımızdan gelen bir hasrettir; kucaklaşmak, sevinmek, yeri geldiğinde ortak üzülmek, acıları paylaşmak. Ancak birileri var ki bu bağı koparmak için elinden geleni yapıyor. Birileri var ki bu sevinci bu üzüntüyü paylaşmayı, kucaklaşmayı bozmak için elinden geleni yapıyor. Bu bağ unutulsun istiyorlar. İnsanlar birbirine sarılmasın, sığınmasın istiyorlar. Acısını, sevincini paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici, bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan bir dilleri var. "Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim" diye bir arayış içine girenler var. Özür dilerim; ama bunlar artık alçak insanlar. Bu lafı kullanmak zorundayım. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır'" dedi.

Hükümete yönelik sınır güvenliği ile ilgili eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Tam 1 yıl önce Ağustos 2021 "Sınır namustur" dedik ve bunu CHP'nin Genel Merkezi'ne astık. 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarımız da kendi binalarına bunu astı. Bu pankartı astık da ne oldu. Her türlü hakaret, her türlü küfür geldi, "niye bunu yapıyorsunuz" diye. Bunların sınırdan da haberi yok. Bunlar sınırın da ne olduğunu bilmiyorlar. Bunların sınırını, esnek sınırını belirleyen tek şey, beslemelerin bunlara verdikleri paralardır. Evet sınır namustur. Bir devletin namusudur. Askerlik yapanların tamamı bilirler ki; sınıra gittiklerinde bu levhayı görürler. Her türlü hakareti yaptılar. Hatta bunlardan birisi "Aşkına hudut çizilmiyor" yazan bir pankart da astırıyordu. Aklı sıra dalga geçiyordu. Şimdi utanmadan şunu söylüyorlar; bu terörist kaçak yollardan ülkemize girmiş. Peki, biz bunu astığımızda neden hakaret ediyordunuz. Sınırları yolgeçen hanına kim döndürdü. Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek, İstanbul'a yerleşecek. Çalışacak fabrikada, terörü nasıl gerçekleştireceğine dair çalışmalar yapacak. Bombayı patlatacak, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz." (DHA)

