Kılıçdaroğlu ve Akşener, Adana'da

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK- Yaşarcan SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da merkez Çukurova Belediyesi'nin "8,5 yılda 8'inci Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidin oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi için çok ama çok önemi var" dedi.

Çukurova Belediyesi önünde düzenlenen "8,5 yılda 8'inci Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'dan geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise gündüz saatlerinde Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, iki lideri Adana'da ağırlamaktan onur duyduklarını kaydetti.

'SANDIĞA GİDİN'

Başkan Çetin'in konuşmasının ardından kürsüye davet edilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa gideceksiniz sandık gelecek ve oy kullanacaksınız. Sandığa gidin oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi için çok ama çok önemi var. Demokrasiyi getireceksiniz. O nedenle sakın ola ki seçim sırasında "bu sefer de gitmeyim, oy kullanmayayım" demeyin. Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Başkan Soner Çetin, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e Atatürk portresi takdim etti.

Kılıçdaroğlu ile Akşener, açılış töreninin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen'in düğününe katılacak. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı