Kılıçdaroğlu ve Akşener Ahlatlıbel’de bir araya geldi

Elif ER- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine iki lider İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı ile Saraçhane mitingi sonrası ilk kez bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. İki lider görüşme sonrasında basına herhangi bir açıklamada bulunmadı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı