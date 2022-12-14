Kılıçdaroğlu: Yargının üzerinden elinizi çekin

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya ilişkin Twitter hesabından video mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "adalet, adalet, adalet" notuyla paylaştığı videoda, "Ekrem Başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce, "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli" demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar, saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum; yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı