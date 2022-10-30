Kılıçdaroğlu: Yetkiyi Vereceksiniz Sorunları Çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren genç çocuğu işsiz bunu da biliyorum. Önemli olan bilmek değil, önemli olan bilinen sorunları akılcı politikalarla çözmektir. Ama çözmemiz için yetki...

Elif ER- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren genç çocuğu işsiz bunu da biliyorum. Önemli olan bilmek değil, önemli olan bilinen sorunları akılcı politikalarla çözmektir. Ama çözmemiz için yetki sizdedir. Yetkiyi vereceksiniz sorunları çözeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nin Cumhuriyet Akademisi'nin temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz önümüzdeki yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı, bölgede en güçlü ülkenin Türkiye olmasını istiyoruz. Hiç kimsenin düşüncesinden ötürü yargılanmadığı bir Türkiye. Hukukun üstünlüğüyle karar veren bir yargı, adalet istiyoruz. Söyledim bir kez daha söylüyorum, ben size söz veriyorum adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu devletin dilinin adalet olduğunu söyledi. Adaletin olmadığı bir yerde haksızlık olacağına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Hepsini göreceksiniz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını alacağım. Birlikte yapacağız bu işi" ifadelerini kullandı.

'PARTİ SORUNU OLMAKTAN ÇIKTI'

6 muhalefet liderinin aynı şeyleri söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, "'Adalet istiyoruz" diyoruz. Türkiye'de hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülke istiyoruz diyoruz. İtibarı olan bir Türkiye. Sanatı, kültürü gelişmiş olan bir Türkiye istiyoruz. Bu bağlamda hareket ediyoruz. Çünkü bir parti sorunu olmaktan çıktı. Sorun bir Türkiye sorunudur bunu hepimizin böyle bilmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Bunların Cumhuriyet'le ve dilimizle bir sorunu var. Efendim neymiş Türkçe'yi unutmuşuz, kültürümüzü unutmuşuz. Arapça olsaymış başka bir şey olurmuş. Buradan söylüyorum o beyefendi sözde üniversiteyi bitirmiş sözde bakanlık da yapmış "sen Türkiye Cumhuriyeti'nin ne olduğunu bilmiyorsun sen Osmanlı'nın ne olduğunu bilmiyorsun. Sen Cumhuriyet'in ne olduğunu bilmiyorsun. Türkçe'nin de ne olduğunu bilmiyorsun. Cumhuriyet'e düşmanlık yaparak kendilerine farklı bir alan açmak istiyorlar. Cumhuriyet, bizimdir. Cumhuriyet hak hukuk demektir. Bizim hedefimiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır" diye konuştu.

Alanda bulunan gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in size bıraktığı güzel bir miras var. Türkiye'yi size emanet etti ve bu emanetin hakkını teslim etmek zorundasınız. Önümüzde seçimler olacak. Sandık gelecek. Oy kullanmaya gideceksiniz. Sakın ola ki; "ya bir oyla bir şey olmaz. Bugün gitmesem de olur" demeyin. Mutlaka ama mutlaka sandığa gidin. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu kullanın. Demokrasiden yana, insan haklarından yana, özgürlükten yana, düşünce ve ifade özgürlüğünden yana, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'den yana oyunuzu kullanın" diye konuştu.

'HİÇBİR AİLE "BEN SAHİPSİZİM" DEMEYECEK'

Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin değerlendirme yaparak, "Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren genç çocuğu işsiz bunu da biliyorum. Önemli olan bilmek değil, önemli olan bilinen sorunları akılcı politikalarla çözmektir. Ama çözmemiz için yetki sizdedir. Yetkiyi vereceksiniz sorunları çözeceğiz. Sosyal yardımlar yapılıyor. Ne yapılırsa yapılsın insan onuru kadar değerli bir şey yoktur. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe edemezsiniz. Yoksulluk kader değildir. İş verdiniz de çalışmadı mı? İmkan verdiniz de yapmadı mı? Bu ülkenin gerçekten insanlarına büyük saygımız vardır. Evet yoksulluk olabilir. Evet sosyal devlet yardım edebilir ama bu yardımı; sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu felsefe ile yapacağız. İnsan onurunu koruyacağız. Aile Destekleri Sigortas'ını getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir aile "ben sahipsizim" demeyecektir" dedi.

'KENDİNE GÜVENİYORSAN ÇIKARSIN KARŞIMA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kendisine değişik yerlerde söyledim bir de burada halkın önünde söyleyeyim. Kendine güveniyorsan çıkarsın karşıma. Ne yaparsan yap tek başıma çıkacağım. Yüreği varsa gelsin karşıma. Çıkar mı? Çıkmaz, ben de biliyorum. Kabadayılık öyle 5, 10 taraftarı bulup onların önünde bağırmakla olmaz. Kasımpaşalıysan kabadayıysan çıkarsın karşıma. Devletin bütün imkanları sende" açıklamasında bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı