Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcileri ile görüştü

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Yörük Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcilerinden oluşan Yörük Türkmen Masası, parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Temsilciler, 28 Ocak'ta Konya Akşehir'de "Büyük Yörük Türkmen Buluşması" düzenleneceğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nu da davet etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Konya'daki buluşmaya katılması bekleniyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı