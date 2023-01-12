Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcileri ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcileri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Yörük Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi.

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Yörük Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcilerinden oluşan Yörük Türkmen Masası, parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Temsilciler, 28 Ocak'ta Konya Akşehir'de "Büyük Yörük Türkmen Buluşması" düzenleneceğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nu da davet etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Konya'daki buluşmaya katılması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siyaset
Bakan Soylu: Türkiye'nin bütün güvenlik maliyeti, Batı'nın kontrollü hataları sebebiyledir
Bakan Soylu: Türkiye'nin bütün güvenlik maliyeti, Batı'nın kontrollü hataları sebebiyledir
Bakan Varank: Anayasa Mahkememiz karar vermiş değil
Bakan Varank: Anayasa Mahkememiz karar vermiş değil
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti, haddini aşan bir boyuta ulaştı
AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti, haddini aşan bir boyuta ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı ülkeler haydutların sığınağı haline dönüşmüştür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı ülkeler haydutların sığınağı haline dönüşmüştür
AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Anayasa düzenlemesi, haftaya komisyonda
AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Anayasa düzenlemesi, haftaya komisyonda
Akşener: Beceriksizliği sandığa gömecek bir İYİ Parti var
Akşener: Beceriksizliği sandığa gömecek bir İYİ Parti var