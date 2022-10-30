Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na Tebrik Mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na Tebrik Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Saadet Partisi'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu üçüncü kez genel başkanlığa seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilen Karamollaoğlu'nu Twitter hesabından tebrik etti. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu'nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için, saatimiz iktidara ayarlı." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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