Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Görevini yap, pazartesiye kadar mühlet tanıyorum

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) çağrıda bulunarak, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPK'ya çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı