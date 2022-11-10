KKTC Meclis Başkanı Töre: İçimizde çok hain var, aldanmayacağız

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş'tan ülkeye gelen gazileri ağırladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İçimizde çok gafil var; onlar da devleti benimsemiyor. İçimizde çok hain...

Ömer KOÇ/ KKTC, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş'tan ülkeye gelen gazileri ağırladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İçimizde çok gafil var; onlar da devleti benimsemiyor. İçimizde çok hain var; devleti benimsemiyorlar. Ana vatan Türkiye'de çok ciddi bölücüler, hainler var; Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemiyorlar. Aldanmayacağız ve devlete sahip çıkacağız. Türkiye'mize sahip çıkacağız, Türk dünyasına da sahip çıkacağız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sahip çıkacağız" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kıbrıs Tatlısu Belediyesi'nin "Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor" projesi kapsamında Kahramanmaraş'tan KKTC'ye gelen 27 gaziyi Meclis'te misafir etti. Töre, 48 yıl sonra Kıbrıs'a gelen gazileri ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerin, Türk milletinin parçası olduğunu; Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethettiği 1571'den bugüne Ada'da yaşadıklarını belirten Töre, "Daha sonra gelenler oldu, gidenler oldu fakat burada kalanlar, 1878'de Osmanlı Devleti'nin Ada'dan ayrılışını gördüler. Osmanlı Devleti askerleri Ada'dan çıkarken, atalarımız "Güle, güle" demedi. Gözyaşı döktük, "Bir gün tekrar gelecekler" diye el sallamadık. 1878'den 1960'a kadar 82 yıl geçti. Allah rahmet eylesin. Fatin Rüştü Zorlu, Menderes, rahmetli Doktor Küçük, rahmetli Denktaş ve nice kahramanlar var tabi ki devletin büyükleri o zaman onlar. Bunların liderlikleri sayesinde Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu" dedi.

'DÜŞMAN HALA AYNI DÜŞMAN'

Rumlar ile Yunanlıların; Kıbrıs Cumhuriyeti'ni "enosis'e giden yol olarak gördüklerini ve 1963'te katliamların başladığını belirten Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, o dönem Kıbrıs Türk halkının çok büyük direniş gösterdiğini ve bu nedenle de çok şehit verdiğini söyledi. Kendi dayısı da dahil bugüne kadar ölüsü ve dirisi bulunamayan birçok kayıp verdiklerini kaydeden Töre, kendilerini Türk ordusunun kurtardığını kaydetti. Töre, "İşte sizler o günlerde bu topraklara Mehmetçik olarak geldiniz, bu kadar zaman geçti tekrar geldiniz. Kimileriniz bu topraklarda şehit oldu, kimileriniz malul gazi oldu, kimileriniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalıp yerleşti. 74 Barış Harekatı'nda gazi olup, hayat "elveda" diyen insanlarımız, gazilerimiz oldu. Hem aziz şehitlerin hem de hayatını kaybeden gazilerimizin ruhları şad olsun. Siz, hayatta kalanlara Allah sağlık, uzun ömürler versin. Düşman, hala aynı düşman. Hala Kıbrıs'ı "Helen Adası" olarak görmeye davam ederler. Kıbrıs'ı, 12 Adalar'dan sonra 13'üncü ada olarak Yunanistan'a bağlamak ve Kıbrıs'ı "Helen Cumhuriyeti" yapma hayalleri halen devam ediyor. Kıbrıs'ı yine Girit yapmak isterler. Türk askeri Ada'dan çıksınmış, garantiler sonlansınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, ortadan kalksınmış" diye konuştu.

'İÇİMİZDE ÇOK GAFİL VAR'

Türk milleti ile ordusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni kendilerine hediye ettiğini vurgulayan Töre, "İçimizde çok gafil var; onlar da devleti benimsemiyor. İçimizde çok hain var; devleti benimsemiyorlar. Ana vatan Türkiye'de çok ciddi bölücüler, hainler var; Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemiyorlar, aldanmayacağız ve devlete sahip çıkacağız. Türkiye'mize sahip çıkacağız, Türk dünyasına da sahip çıkacağız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sahip çıkacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz var; "Dünya beşten büyüktür'. Kıbrıs Türk halkı için en büyük kimdir? Türkiye'dir, Türk milletidir, Türk ordusudur, başka büyük tanımıyoruz. Esarete, tahakküm altına alınmaya asla tahammülümüz yoktur, içimizdekilere ve dışarıdakilere karşı da uyanık olacaksınız. Dahili ve harici bedhahlar olduğunuz hiç unutmayacaksınız" dedi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise belediye olarak 7'nci gazi kafilesini ağırladıklarını belirterek, "Bize bu vatanı emanet ettiler, biz de emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Deneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, "48 yıl önce buradaydık, şimdi buradayız, gerekirse her zaman burada olmaya devam edeceğiz. Bizler, o günkü heyecanı bugün daha çok yaşadık. 48 yıl önce Girne sahillerinden çıktığımız yerleri görmenin heyecanını yaşadık. Bunu bizlere sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan beye teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı