KONDA son seçim anketinin sonucunu açıkladı. Cumhur ittifakı eridi

Araştırma şirketi Konda'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı 0,3.

31 ilde 3531 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Millet İttifakı yüzde 40.3, Cumhur İttifakı ise yüzde 40.6 oy oranına sahip.

Türkiye, Mayıs ayında seçime gidecek. Vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Seçim ilk turda sonuçlanamazsa haziran ayında 2.turun yapılması planlanıyor.