KONDA son seçim anketinin sonucunu açıkladı. Cumhur ittifakı eridi

KONDA son seçim anketinin sonucunu açıkladı. Cumhur ittifakı eridi

Türkiye, Mayıs ayında seçime gidecek. Konda adlı araştırma şirketinin seçim anketi sonucu açıklandı. Açıklanan sonuçta Cumhur ittifakını üzecek bir sonuç çıktı.

Araştırma şirketi Konda'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı 0,3.

31 ilde 3531 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Millet İttifakı yüzde 40.3, Cumhur İttifakı ise yüzde 40.6 oy oranına sahip.

Türkiye, Mayıs ayında seçime gidecek. Vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Seçim ilk turda sonuçlanamazsa haziran ayında 2.turun yapılması planlanıyor.

Siyaset
Emine Ülker Tarhan Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
Emine Ülker Tarhan Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
Prof. Dr. Ergun Özbudun'dan Erdoğan açıklaması! Madde açık, aday olamaz!
Prof. Dr. Ergun Özbudun'dan Erdoğan açıklaması! Madde açık, aday olamaz!
Zülfü Livaneli ve Aylin Kotil'den HDP açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı olacakları öne sürülmüştü
Zülfü Livaneli ve Aylin Kotil'den HDP açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı olacakları öne sürülmüştü
Temel Karamollaoğlu adayın şubat ayında açıklanacağını duyurdu
Temel Karamollaoğlu adayın şubat ayında açıklanacağını duyurdu
Zafer Partisi seçim güvenliği için mavi boya istiyorum kampanyası başlattı
Zafer Partisi seçim güvenliği için mavi boya istiyorum kampanyası başlattı
Altılı Masa 'Erdoğan aday olamaz' dedi, ortalık karıştı! AKP'li isimlerin tepkisi büyüyor...
Altılı Masa 'Erdoğan aday olamaz' dedi, ortalık karıştı! AKP'li isimlerin tepkisi büyüyor...
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Adayın açıklanacağı tarih ise...
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Adayın açıklanacağı tarih ise...