Mahir Ünal, Ak Parti Grup Başkanvekilliği Görevinden İstifa Etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından grup başkenvekiliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarında cumhuriyetle ilgili sözlerinden dolayı eleştirilerin odağında olan Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini bildirdi. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Ünal, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" paylaşımını yaptı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı