Meclis Başkanı Şentop, Zileli mucitleri kabul etti

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da düzenlenen Teknofest Otonom Robotik yarışmasında dereceye giren Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan ve Teknofest başta olmak üzere girdikleri birçok teknoloji yarışmasında birincilik kazanan Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile ilçedeki çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti. Kabulde, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da yer aldı. Meclis Başkanı Şentop, kabulde, insansız elektro otonom araçlar, yapay zekayla gerçekleştirilen ilk yerli uçuş kartı, kendi kendine karar verebilen robot gibi projelerle hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki yarışmalarda birincilik ödülleri bulunan öğrencilerle yakından ilgilendi. Geliştirdikleri projeler hakkında Meclis Başkanı Şentop'a bilgi veren öğrenciler, maden kazalarını önceden algılayan özel bir giysi çalışması içinde olduklarını söyledi. Meclis Başkanı Şentop da gençleri tebrik edip başarılarının devamını dileyerek, onları Meclis'te ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı