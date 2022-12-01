Meclis komisyonunda ceza infaz kurumları inceleme raporları görüşüldü

Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Marmara (Silivri) ile Tekirdağ ceza infaz kurumları inceleme raporlarını görüştü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında, "Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nun hazırladığı Marmara ile Tekirdağ ceza infaz kurumları inceleme raporlarını görüşmek üzere toplandı. Toplantının açılışında komisyona yapılan bireysel başvurular hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, 30 Kasım itibarıyla toplam 12 bin 760 başvuru gerçekleştiğini, bunlardan 12 bin 234'ü için işlem yapıldığını, bekleyen başvuru sayısının ise 526 olduğunu söyledi.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Marmara ile Tekirdağ ceza infaz kurumları raporuyla ilgili bilgi verdi. Yurdunuseven, komisyona gelen şikayetler üzerine cezaevlerinde incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıkları dile getirdi. Görüşmelerin ardından inceleme raporları kabul edildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı