MHP'li Başkan: Yunanistan’ın yüzde 10’u Amerika tarafından işgal edilmiş

Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Yunanistan'ın neredeyse yüzde 10'u, Amerika tarafından işgal edilmiştir. Amerika'nın pay sahibi olmak adına Yunanistan'ı işgal ettiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından programlanan "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" toplantıları kapsamında Edirne'ye gelen MHP Antalya Milletvekili, MYK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanlığı'nda toplantı düzenledi. Toplantıya MHP MYK üyeleri Burhan Coşkun, Murat Turna ve İlknur Fidan ile İl Başkanı Zakir Tercan da katıldı. Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar, Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerderli, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı ve merkez ilçeye bağlı Avarız köyü olmak üzere 4 köyde sohbet toplantıları gerçekleştiren MHP heyeti, ardından basın mensupları ile bir araya geldi. MHP heyeti, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı, Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar, Keşan ilçesine bağlı Çobançeşme, İpsala ilçesine bağlı Sultanköy ve Enez ilçesine bağlı Yenice köylerini de ziyaret edecek.

'AVRUPA VE AMERİKA YUNANİSTAN'I YALNIZ BIRAKACAK'

Türkiye'nin son 2 yılda sadece pandemi ile değil Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye savaşı, Azerbaycan-Ermenistan savaşı ile ilgilendiğini belirten MHP'li Başkan, "Son dönemde özellikle Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini bozmak adına çok çaba sarf edilmekte. Nasıl ki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı kızdırıp, geri çekilip, Ukrayna'yı yalnız bırakan Avrupa ve Amerika, 2 gün sonra aynı şeyi yapıp Yunanistan'ı yalnız bırakacakları aşikar. Bunlara biz "dejavu" diyoruz. Yaklaşık 100 yıl önce aynı şey gerçekleşmiş; bütün İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar Yunanistan'ı Türkiye üzerine salıp, hepsi çekilmiştir" diye konuştu.

Yunan halkı ile Yunan siyasetçisi arasında ayrım yaptığını söyleyen Başkan, şöyle konuştu:

"Çünkü Yunan milletinin bu siyasetçilerle aynı fikirde olduğuna inanmıyorum. Siyasetçileri hem önümüzdeki seçimi bahane ederek hem de sadece iktidarlarını devam ettirmek adına aslında ülkelerinin işgaline zemin hazırlamışlardır. Bugün Yunanistan'ın neredeyse yüzde 10'u, Amerika tarafından işgal edilmiştir. 9 tane üs, Dedeağaç gitmiştir. Yanımızda Gümülcine ki bizim buradan 1 saatte gittiğimiz alanlar tamamen Amerika'nın kontrolüne geçmiştir. Buradan Amerika'yı gönderebilmeleri aslında Yunanistan için 2 senede yerleştiler ama belki de 100 senede oradan çıkaramayacaklar. Türkiye'ye karşı bu işin yapıldığını düşünüyorum ama sadece Türkiye'ye karşı bu yığınağın yapılmadığını, önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz'deki 55 trilyon dolarlık doğal gaz ve petrol yataklarından, hidrokarbon yataklarından elde edilecek gelirde Amerika'nın pay sahibi olmak adına Yunanistan'ı işgal ettiğini ifade etmek istiyorum. Aslında Yunan milleti, Yunan devletinin Türk devleti ile ilişkileri iyi olsa bugün Yunanistan'ın havaalanları Almanların, limanları Çinlilerin elinde. Bugün Yunanistan'ın sadece turizm ve nakliyeden geliri var. Eğer hidrokarbon yataklarında Türkiye ile iş birliği içinde olsa Yunan halkının belki de 20-30 yıl sonra borç almaya hiçbir ihtiyacı olmayacak ya da borçlarını kapatma imkanı olacak."

'BAYKAL DÖNEMİNDEKİ CHP İLE BUGÜNKÜ CHP AYNI DEĞİL'

Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen düşmanların sadece dışarıda değil Türkiye'nin içinde de olduğunu söyleyen Başkan, "Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'a destek olduğu Ermenistan-Azerbaycan savaşında, Ermenistan'dan taraf olan siyasetçiler de gördük. PKK, Ermenistan'a 3 bin tane PKK'lıyı Ermenistan'a destek vermek amacıyla Karabağ'a doğru gönderdiği dönemde güya adı Türk olan bir milletvekili, "Türkiye, 3 bin tane cihatçıyı geçiriyor" dedikodusuyla aslında oradaki PKK'nın geçişini bir nevi örtmüştür. CHP'nin çok değerli geçmiş dönemdeki genel başkanları ya da milletvekilleri hiçbir zaman Türkiye'yi yabancı ülkelere şikâyet etmemişlerdir. Türkiye bugün maalesef onunla da karşılaşıyor. CHP, benim de hemşehrim olan Antalya Milletvekili Deniz Baykal dönemindeki CHP ile bugünkü CHP'yi aynı konumda görmemiz mümkün değil. HDP ile çok yakınlaşmış, siyaseti aynı olan bir CHP ile yan yanayız" dedi.

Türkiye'nin önündeki dönemin çok önemli olduğunu vurgulayan MHP'li Başkan, "Cumhurbaşkanı'mız tarafından "Türkiye'nin Yüzyılı" diye açıklanmıştır. Biz önümüzdeki dönemde cumhuriyetin yeni yüzyılının, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" olacağına gönülden inanıyoruz. Zaman, Türkiye zamanıdır. Zemin, Türk vatanı, Türk-İslam coğrafyasıdır. Zafer ise Türk milletinindir. MHP, vatanımızın her köşesinde insanımıza muhabbetle dokunuyor, huzurlu ve mutlu bir Türkiye'ye erişim azmini ilmek ilmek dokuyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur ki 2023 yılında "Cumhur İttifakı" bu seçimi açık ara farkla kazanacaktır. Anketlere de baktığınızda o anlattıkları 6'lı masanın altında 7'nciyi, 8'inciyi, 9'uncuyu eklemekle de hala yüzde 50'yi bulamadıkları kendi yandaş şirketleri tarafından söyleniyor" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı