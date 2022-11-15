Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Taksim'de patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı

İSTANBUL, (DHA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İstiklal Caddesi'nde patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek, hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Ardından açıklama yapan Çayır, "Teröre bulaşmış masum insanları öldürenlere derhal idam gelmesi lazım. Türkiye bu gerçeği mutlak anlamda ortaya koymak zorundadır" dedi.

Terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Çayır, "Türkiye'de patlayan o bomba dünyadaki bütün insanların yüzüne ve yüreğine patlamış olmalıdır. Türkiye 30-40 yıldır terör belasından bir türlü kurtulamamıştır. İçerden ve dışardan bu ülkeyi sarmaya çalışan ve zor duruma düşürmeye çalışan bedbahtlar, kötülük sahipleri var; içimizde de var" diye konuştu.

"TERÖRLE YAN YANA DURUYOR, TÜRK MİLLETİNİN PARASI İLE MAAŞ ALABİLİYOR"

Çayır sözlerine şöyle devam etti:

"Adam bir dönem terör seviciliği yapıyor sonra gelip terörü kınıyor. Bir dönem terörle yan yana duruyor, Türkiye'nin parlamentosundan Türk milletinin parası ile maaş alabiliyor. Bir tarafta müttefikimiz olduğunu ilan eden ABD, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın otağı oluyor, PKK devleti oluşturmaya çalışıyor ve PKK'ları, terörü orada eğitmeye çalışıyor, eğitiyor. Sonra terör örgütleri ne yazık ki müttefikimiz denilen ABD'nin ve kimi Avrupa ülkesinin desteğini alarak, gelip masum insanları öldürüyor. Masum insanları öldürerek, hangi medeniyeti, hangi insanlığı, hangi vicdanı rahatlatacaksınız?"

"BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZİN, AMERİKA'NIN UŞAĞININ ESİRİ OLAMAZ"

Terörün bir daha zuhur etmemesi için dünyanın, bütün ülkelerin, bütün vicdan sahiplerinin ortak bir karar alması ve ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini söyleyen Remzi Çayır, "O duruşta insanlık duruşudur. Bugün bize yarın size. Bu gerçeği unutanlar terör kendilerini bulduğunda sağlarına ve sollarına baktıklarında kimseyi bulamayacak. Bugün içimiz kan ağladı, Amerika gülebilir, kimi Avrupa ülkeleri ellerini ovuşturabilir ama bilsinler ki Türk milleti İstiklal Harbi'nde 7 düvele nasıl başkaldırdıysa bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Birkaç kendini bilmezin, Amerika'nın uşağının esiri olamaz. Dün olmadık, bugün olmadık, yarın da olmayacağız. Onun için teröre bulaşmış masum insanları öldürenlere derhal idam gelmesi lazım. Türkiye bu gerçeği mutlak anlamda ortaya koymak zorundadır. Teröre bulaşmış, İstiklal Caddesi'ne gelip masum Ecrin'i öldürene ertesi gün idamı verin, görün bakalım ne oluyor. Siyasi suçlar ve fikirler hariç teröre ve masum insanları öldürenlere idam getirilmeli" dedi.

"ABD SAĞMAYACAĞI İNEĞİ EVİNDE TUTMAZ VE BESLEMEZ"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Biz burada Türk Milletinin acısını, Ecrin'in acısını ve babasıyla birlikte toprağa gömülen o kardeşlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Biz o dönemlerden gelen bu ülkenin o kötü günlerine şahitlik etmiş insanlarız. Şiddet hiçbir zaman bir insanlık, bir medeniyet bir vicdan doğurmadı. Şiddetle akıl, fikir yürek bir araya gelemez. ABD sağmayacağı ineği evinde tutmaz ve beslemez. Buradan herkese söylüyorum; aklınızı başınıza alın, Türk milleti hepinizle dün nasıl baş ettiyse bugün de edecektir. Biz acısı olan herkesin acısını paylaşıyoruz, ülkemizde bir daha bu tür olayların zuhur etmemesi için derhal idam gelmesini ve gerekli cezaların oluşturulmasını istiyoruz. Bu toprağın insanları Ecrin'i yüreğinde hisseden inşalar olarak terörü lanetliyor. Terör bir insanlık suçudur, bütün ülkelerin bu noktada ortak duruş sergilemesini bekliyoruz. Amerika'yı da buradan kınıyorum. Beslediğin ve ordu, devlet haline getirmek istediğin insanların sonu bu, iyi gör. Beslediğin insanlar masum insanları öldürdü. Artık emperyal hayallerinden vazgeç, müttefiksen müttefik gibi düşmansan düşman gibi davran. Rabbim bu ülkeye ve milletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı