MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan asgari ücret açıklaması

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, açıklanan asgari ücrete ilişkin, gelen zammın sürekli eridiğini ve Türkiye'nin gıda enflasyonu konusunda dünyada üst sıralarda bulunduğuna dikkat çekerek, "Daha önce Türkiye'de yılda bir asgari ücret açıklanırdı. Şimdi 6 ayda bir toplanır hale geldi çünkü yetmiyor. 6 ayda verdiğiniz zam, 6 ay bitmeden eriyip gidiyor. Dar gelirlinin, emeklinin, fakir fukaranın aldığı para pul oluyor" dedi.

Remzi Çayır, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Çayır, Türkiye tarihinden ders alınmayıp aynı hataların tekrarlandığını söyleyerek, "Buraya gelmeden önce Meclis-i Mebusan'ın neler konuştuğuna baktım. 130 yıl önce Meclis-i Mebusan yasakları, hürriyeti, adaleti, "Osmanlı nasıl kurtulur'u konuşuyor. Aradan 130 yıl geçmiş, Türkiye'de bugün aynı şeyleri tartışıyoruz. Hiç ders almamış gibi geçmişimiz yokmuş gibi davranmaya çalışıyoruz. Halbuki Türkiye'nin mazisi, yaşadıkları itibarıyla bir sürü ders niteliğinde bir tarihten ibaret. Ders almadan hayata devam eden bir anlayışın Türkiye'ye getirdiği yer işte burasıdır. Türkiye, dünya üzerinde örnek bir ülke olmaz istiyorsa, bireyin daha çok özgür olduğu, inanç ve fikir hürriyetinin daha çok olduğu bir anlayışa gitmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza ve olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamasını eleştiren Çayır, "YSK Başkanı'nın ortaya çıkıp elinde yazlı herhangi bir matbu kağıt olmamışken veya müracaat yokken kendi kendine bir konuda bir konuda hüküm vermesi alışık olduğumuz bir durum değildir. Kendisi bilirkişi ya da avukat değildir. İmamoğlu davasında "Eğer İmamoğlu aday olursa, hüküm de adaylıktan önce, yani seçimden önce kesinleşirse mazbata verilemez" demesi hukuk adına gerçekten üzüntü verici bir durumdur. Aynı şeyi Sayın Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı olup olmayacağı hususunda elimizde deliller var ama açıklamayayım" demesi tam anlamıyla ibretliktir" diye konuştu.

"KORKMA, ADAY OL"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de cumhurbaşkanı adayı olması çağrısında bulunan Çayır, "Cumhurbaşkanlığına bütün partilerin genel başkanları aday olmalıdır. Bir parti niye vardır? İddia sahibi olduğu için vardır. Milletin problemlerine ilişkin reçetelerini sıralamıştır. Siz bunu unutup başka başka insanları işaret edip o insanları önümüze koyuyorsunuz. Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na "Korkma, çık aday ol" demiş. Başkasına verdiğin nasihati kendine versen daha iyi olur Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'ye diyorum ki; "Korkma, ben Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin adayıyım deme cesaretini göster." Gösteremiyorsan, Milli Yol mutlaka milliyetçileri, ülkücüleri, vatanseverleri boynu bükük bırakmayacak ve kendi milliyetçi, ülkücü cumhurbaşkanı adayını açıklayacaktır" dedi.

Çayır, asgari ücrete gelen zammın sürekli eridiğini ve Türkiye'nin gıda enflasyonu konusunda dünyada üst sıralarda bulunduğuna dikkat çekerek "Daha önce Türkiye'de yılda bir asgari ücret açıklanırdı. Şimdi 6 ayda bir toplanır hale geldi çünkü yetmiyor. 6 ayda verdiğiniz zam, 6 ay bitmeden eriyip gidiyor. Dar gelirlinin, emeklinin, fakir fukaranın aldığı para pul oluyor. Peynir eti geçti, et aldı başını gidiyor. Dünyada gıda enflasyonunun en çok olduğu 4'üncü ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Çayır, milletin önüne gerçeklerle çıkmak gerektiğini söyleyerek "Biz, 100'üncü yılda 100 proje ile milletin karşısında çıkacağız. Buralarda ve meydanlarda, onlarla konuşarak Türk milletini nasıl düzlüğe çıkaracağımızı paylaşacağız. Olmayan şeyleri var gibi göstermeyeceğiz. Gabar'da inşallah petrol bulduk. Gerçekse bizim için sevinç kaynağı olur, alkış da tutarız. Sırf seçim öncesi olmayan şeyleri varmış gibi göstermek hiç kimseye yarar sağlamaz. Bu tür şeyler kapalı yönetimlerde olur. Olmayan şeyler varmış gibi gösterirsek ahval perişan olur" diye konuştu.

Türkiye'de gençlerin geleceklerini yurt dışında aramalarına hükümetin tepkisiz kaldığını söyleyen Çayır, "İşsizlik artıyor. Gençlerimiz, geleceğini başka ülkelerde aramakta. Bu bir beyin ve donanım erozyonudur. Bu zemin, bu yollar kapatılmalıdır. Kapanmazsa en çok övündüğümüz gençlerle biz buluşamayız, buluşamayınca da bir gelecek kuramayız. Hükümetin bu konudaki aymazlığını hayretle izliyorum. Koskoca adamlar bilmezler mi ki gelecek gençliktir. Bunları bile göremez vaziyetteler" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı