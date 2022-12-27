Milli Yol Partisi lideri Çayır'dan Sarıgül'e ziyaret

Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü makamında ziyaret etti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır ve beraberindeki heyet, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sarıgül, siyasi partiler arasında iş birliğinin her zaman yapılması gerektiğini ifade ederek "Siyasi partilerle iş birliği, güç birliği herkesle yapılmaz. Vatanını milletini sevenlerle yapılır. Şimdi, "Alparslanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmetler de bizim, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim" deme zamanı. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki; Malazgirt de bizim, Kocatepe de bizim. Ve biz, "Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye" diyen bir siyasi partiyiz. Türkiye'nin topraklarına ne ekilip biçileceğinin kararını Amerika veremez Avrupa Birliği veremez. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ve Türkler verir. Türklerin Türklerden başka dostu kesinlikle yoktur" dedi.

Remzi Çayır ise yeni bir parti gibi görünseler de temelleri ve mazilerinin geçmişe dayandığını belirterek "Türkiye'nin tekrara ihtiyacı yok. 130 yıllık bir ezber var. Bu ezberi bozacaklar da bizleriz. Türkiye'nin acil bir genel affa ama çerçevesi doğru belirlenmiş bir genel affa ihtiyacı var. Dahası cezaevlerinin yeni bir infaz yasasına ihtiyacı var. Akıllı ve gerçekten insani bir infaz yasasına ihtiyaç var. Hapishaneler, girenin nasıl çıkacağının belli olmadığı yerler. Hiçbir program yok, insanları bırakmışlar koğuşlara; ne zaman ve nasıl çıkacakları belli değil. Bu düzensizliğe de son vermek için bir irade, bir akıl, bir iktidar lazım. İnşallah biz oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı