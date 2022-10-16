Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır Patlamanın Yaşandığı Maden Ocağına Gitti

Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır Patlamanın Yaşandığı Maden Ocağına Gitti

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Abdulkadir Bozkurt, Abdulsamed Elçi ve Yavuz Arun ile maden faciasında hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün'ün cenaze törenine katılarak...

ANKARA, (DHA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Abdulkadir Bozkurt, Abdulsamed Elçi ve Yavuz Arun ile maden faciasında hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün'ün cenaze törenine katılarak yakınlarına başsağlığı ve taziye dileklerinde bulundu.

Olayın meydana geldiği yerde incelemelerde de bulunan Çayır, "Ülkemizde meydana gelen maden faciaları birçok ocağa ateş düşürmeye devam ediyor. Maden ocaklarının işletilmesinde modern teknolojiyi en üst seviyede kullanmamız gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Avrupa'da bu tür olayların sayısı oldukça düşük olmasının sebebini teknoloji odaklı üretim yapmalarından kaynaklandığını, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ise bu teknolojiyi yakalayamadığını düşünüyorum. Maden ocaklarında çalışan işçilerimizin işletmelerdeki sorun ve sıkıntılarını kolaylıkla dile getirebileceği önlemler alınmalıdır" dedi.

Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır Patlamanın Yaşandığı Maden Ocağına Gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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