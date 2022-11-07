MSB: ​Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı Ankara'da icra edilmiştir

MSB: ​Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı Ankara'da icra edilmiştir

MİLLİ Savunma Bakanlığı​, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısının Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı​, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısının Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da icra edilmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır. Müteakip toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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