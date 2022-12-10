Muharrem İnce: 'Başörtüsü' diyerek hayat pahalılığının üstünü örtüyorlar

Muharrem İnce: 'Başörtüsü' diyerek hayat pahalılığının üstünü örtüyorlar

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Birdenbire ne hikmetse CHP genel başkanı gündeme getirdi, Erdoğan da şimdi gündeme getiriyor. Başörtüsü ile ilgili bir sorun var mı? "Başörtüsü" diyerek hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının...

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Birdenbire ne hikmetse CHP genel başkanı gündeme getirdi, Erdoğan da şimdi gündeme getiriyor. Başörtüsü ile ilgili bir sorun var mı? "Başörtüsü" diyerek hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının üstünü örtüyorlar" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Diyarbakır'daki ziyaretinin ardından Elazığ'a geldi. Gazi Caddesi'ndeki esnaf ile bir araya gelen Muharrem İnce, fotoğraf çektirip, sohbet etti. Cadde gezisinin ardından açıklamalarda bulunan İnce, Türkiye'nin neresine gittikleri fark etmeksizin, konunun geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Muharrem İnce, "Böyle bir durumda asgari ücret tartışmaları var. Memleket Partisi'nin teklifi 10 bin TL. Bütün bu hayat pahalılığının ortasında bir bakıyorsunuz, bir anda bir başörtüsü meselesi gündeme geliyor. Gerçi bunda da hatayı yapan muhalefet. Geçmişte başörtüsü konusunda genç çocuklarımız, kızlarımız üniversitelerde sorunlar yaşadılar. Bunlar doğrudur ama bu sorun çözüldü. İsteyen herkes takabiliyor. Artık birdenbire ne hikmetse CHP genel başkanı, bunu gündeme getirdi. Erdoğan da şimdi gündeme getiriyor. Başörtüsü örtünmesi ile ilgili bir sorun var mı? Toplumda yok böyle bir sorun. İsteyen herkes üniversitede, okulda ve hastanede her yerde örtünebiliyor. Şu anda "başörtüsü" diyerek hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının üstünü örtüyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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