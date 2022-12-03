Muharrem İnce: Bu 6'lı masa çözüm olamaz

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldiği toplantıda 6'lı masayı eleştirerek, "Bu 6'lı masa çözüm olamaz. En temel konularda anlaşamadılar. Zaten dağılırlar yakında göreceksiniz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi program için Çanakkale'ye geldi. İnce, ilk olarak kordon boyunda bulunan esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Burada açıklamalarda bulunan İnce 6'lı masayı eleştirip, "Bir komite kuracaklarmış. Bu komite cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Cumhurbaşkanı 50 artı 1 ile seçilecek. Sen yüzde 1, yüzde 2 oy alan bir partisin. Seni mi dinleyecek yani? Temel Karamollaoğlu'na mı soracak? Yani cumhurbaşkanı seçilecek kişi, çocuk oyuncağı gibi Babacan'a mı soracak? Yani cumhurbaşkanı bir yere birini atayacak, Merkez Bankası başkanı atayacak. Hadi Kılıçdaroğlu'na sorayım, yetmedi Meral Akşener'e sorayım, Temel Bey'e, Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a sorayım, böyle mi olacak yani? 6'lı masanın yaptığı açıklamalar tam da Erdoğan'ın işine gelen açıklamalardır. Aslında, bu Erdoğan'ı desteklemenin gizli yoludur" dedi.

Daha sonra Belediye Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde gençlerle bir araya gelen İnce, gençlerden gelen soruları yanıtladı. Bir öğrencinin Zafer Partisi'yle ittifakla ilgili sorusu üzerine İnce, "Görüşüyoruz henüz netleşmiş bir şey yok. Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. Kurarsak nasıl olur tartışıyoruz, görüşüyoruz. Daha geçen hafta görüştük" diye konuştu.

'BU 6'LI MASA ÇÖZÜM OLAMAZ'

Soruların ardından 6'lı masayla ilgili eleştirilerini dile getiren İnce, "Bu 6'lı masa çözüm olamaz. Neden çözüm olamaz. En temel konularda anlaşamadılar. Zaten dağılırlar yakında göreceksiniz. Birbirlerine ayar veriyorlar. Grup başkanvekillerine diyorlar ki "Sen çık bakayım şuna bir laf çak." Öteki de diyor ki genel başkan yardımcısına "Hadi bir de sen çak." Dış kulvardan saldırılar var. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar, kamulaştırmada anlaşamamışlar, Ergenekon, Balyoz davalarında anlaşamamışlar, Libya tezkeresinde anlaşamamışlar. Nerede anlaşacak bunlar? FETÖ'ye, Said Nursi'ye Seyit Rıza'ya övgüler düzen var içlerinde. Buradan bir şey çıkmaz. İlkeli bir birliktelik lazım" dedi. İnce, programının tamamlamasını ardından Çanakkale'den ayrıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı