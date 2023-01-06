Muharrem İnce: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefeti eleştirerek, "Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefeti eleştirerek, "Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, "Şuraya kimi müdür yapalım?" diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Ziyaretlerine İnegöl ilçesinde başlayan Muharrem İnce, Nuri Doğrul Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra cuma namazını İshakpaşa Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında açıklamalarda bulunan İnce, muhalefeti eleştirerek, "20 yıldır yıpranmış bir iktidar var. Ülkeyi yönetemeyen, ülkeyi ekonomik uçurumun kenarına getirmiş, sokaklarını sığınmacılar ile doldurmuş bir iktidar var. Bunun karşısında umut olması gereken 6'lı masada da bayrak indirenler var. Türklüğü kaldıranlar var. Anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz. Bunlar herhalde Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli hayranları. Erdoğan'dan kurtulalım derken, Türkiye'yi kaybedeceğiz korkuyorum. Böyle saçmalığın ortasında buluyoruz kendimizi. Boşuna demiyoruz ne cumhur ne millet, tek yol memleket diye" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN, "MUHARREM İNCE KAYBETSİN" PLANI MI VARDI?'

Muharrem İnce, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, "Şuraya kimi müdür yapalım?" diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından alacağız. İktidar ortak aklı yitirmiş, muhalefet de ortak aklı yitirmiş. 2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP'ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, "O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce'yi destekle" demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor. Acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu? Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı? Bu komediden öte bir durumdur."

Erken seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu söyleyen İnce, "Erken seçim diye bir şey kalmadı, seçim kapıda. Artık bu tartışmayı bırakmak lazım" diye konuştu.

'SİNAN ATEŞ'İN BAŞINA GELEN HEPİMİZİN BAŞINA GELEBİLİR'

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'daki silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili de konuşan Muharrem İnce, sokakların artık güvensiz olduğunu belirterek, "Memleketin çivisi çıktı. Türkiye'de artık anayasa yok, yasa yok, güvenlik yok. Sinan Ateş'in başına gelen, hepimizin başına gelebilir. Bu ülkenin sokakları artık güvenli değil. Bu ülkenin sokaklarında gezerken hepimiz tedirginiz. Sokağa çıkan kadın da tedirgin, okula giden çocuk da tedirgin. Herkes tedirgin. Bu memlekette arkadaşlarını öldürüyorlar. Bugün ailesinin yanına başsağlığı dilemeye gideceğim. Devlet bitmiş, devletin gelenekleri, kuralları yok olmuş. Ülkenin çivisi çıkmış, o çiviyi yerine çakacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı