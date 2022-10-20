Ömer Çelik: Tsk'yı Kimyasal Silah Kullanmakla Suçlayanlar, İftira Şebekesinin Parçası

Ömer Çelik: Tsk'yı Kimyasal Silah Kullanmakla Suçlayanlar, İftira Şebekesinin Parçası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" dedi.

ANKARA, (DHA)-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, TSK'nın terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ömer Çelik: Tsk'yı Kimyasal Silah Kullanmakla Suçlayanlar, İftira Şebekesinin Parçası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Siyaset
Bakan Soylu: Biz, Kimsenin Göçmen Deposu Değiliz
Bakan Soylu: Biz, Kimsenin Göçmen Deposu Değiliz
Kılıçdaroğlu: Ülkemize Barışı, Huzuru Getireceğiz, Kamplaşmayı Bitireceğiz
Kılıçdaroğlu: Ülkemize Barışı, Huzuru Getireceğiz, Kamplaşmayı Bitireceğiz
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun Abd Gezisini İçi Boş Bir Gezi Gibi Gördüm
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun Abd Gezisini İçi Boş Bir Gezi Gibi Gördüm
Remzi Çayır: Ülkücü Cumhurbaşkanı Adayıyla Ortaya Çıkacağız
Remzi Çayır: Ülkücü Cumhurbaşkanı Adayıyla Ortaya Çıkacağız
Semra Güzel İçin Tbmm'de Hazırlık Komisyonu Kuruldu
Semra Güzel İçin Tbmm'de Hazırlık Komisyonu Kuruldu
Ticaret Bakanı Muş'tan Çekya'ya 'ortak Yatırım' Çağrısı
Ticaret Bakanı Muş'tan Çekya'ya 'ortak Yatırım' Çağrısı
İletişim Başkanı Altun'dan 'kimyasal Silah' İddiasına Tepki
İletişim Başkanı Altun'dan 'kimyasal Silah' İddiasına Tepki
Babacan: Enerji Alanında Topyekun Bir Atılım Yapmayı Hedefliyoruz
Babacan: Enerji Alanında Topyekun Bir Atılım Yapmayı Hedefliyoruz