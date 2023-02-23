ORC'den deprem sonrası ilk anket! Cumhur İttifakı'na iki büyük ilden büyük şok...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin ağır hasar aldığı yıkıcı iki büyük depremin ardından ORC Araştırma ilk anket çalışmasını tamamladı. ORC'nin anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı oy kaybetmeye devam ediyor.

ORC Araştırma şirketi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk anket sonuçlarını yayımladı.

Rapora göre; Bursa ve Balıkesir’de Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın gerisine düştü.

Bursa’da Cumhur İttifakı Kaybediyor

Bursa’da 15-19 Şubat tarihlerinde 3420 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltilirken Millet İttifakı’nda yer alan CHP ve İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 45.4, Cumhur İttifakı’nın ise yüzde 42.1’e ulaştığı görüldü.

Ankette HDP yüzde 4.3 ile beşinci parti olurken, Gelecek Partisi yüzde 2.0 ile altıncı parti oldu.

Millet İttifakı Balıkesir’de Farkı Açtı

Balıkesir’de 17-21 Şubat tarihlerinde 1780 kişi ile yapılan ankette ise CHP ve İYİ Parti’nin yüzde 56.4’e ulaştığı Cumhur İttifakı’nın ise yüzde 36.3’te kaldığı görüldü.

Ankette ayrıca, HDP yüzde 3,5 oranıyla beşinci parti olurken Gelecek Partisi ise yüzde 1.8 oranıyla altıncı parti olarak sıralamada yerini aldı.

Kaynak: gazetekolektif.com