Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığı törenle açıldı

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA) - OSMANLI Ocakları Mardin İl Başkanlığı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mardin'de, Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı'nın hizmet binası törenle açıldı. Mardin İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen açılış törenine, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat da katıldı. İl Başkanlığı binası, yapılan dua ve kurdele kesilmesinin ardından hizmete açıldı.

'SİZİ DE ÖLÜMÜNE SAVUNACAĞIZ'

Canpolat, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı medeniyetine Türkler kadar Kürtlerin de sahip çıktığını söyledi. Canpolat, "Çünkü Osmanlı, bizi bir yapan bir medeniyettir. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si ve Sünni'si bu bölgede yaşayan her etnik kimliğin, vatandaşın varlık haklarını savunacaktır. Osmanlı medeniyeti her neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Sizler nasıl Çanakkale'de kan döktüyseniz, vatanımızı bu ölçülerde koruduysanız, ülkemizi bütün dünyaya karşı nasıl savunduysanız Allah'a yemin olsun bizlerde aynı ruhla, aynı inanç ve manada gecikmelide olsa işte geldik, buradayız. Sizi hiçbir terör örgütüne sizi hiçbir emperyalist güçlere tıpkı bu ülkenin liderlerini de savunduğumuz gibi sizi de ölümüne savunacağız. Duyduk ki başınız dertteymiş, duyduk ki sizi FETÖ/PKK her taraftan abluka altına almış, toprağımıza, namusunuza göz dikenler varmış. Geldik, işte buradayız. Kim sizin namusunuza, toprağınıza göz dikiyorsa işte geldik buradayız. Güneydoğu'da kardeşlerimiz eğer başları terörle sıkıntıysa bir Müslüman Türk evladı olarak ölümüne onların yanında olduğumuzu bildirmek için buradayım" dedi.

'BU BİRLİKTELİĞE BALTA VURMAYIN'

'Osmanlı kültürünü var etme mücadelenizde bizde sizin yanınızdayız" diyen Canpolat, "Siz bizim kardeşliğinizden vazgeçmediğiniz sürece ecdadımız Hz. Fatih, Hz. Selahattin Eyyubi emin olsun. İmamı Hanifi, imamı Safi şahidim olsun, Allah şahidim olsun, kardeşliğimizi yeniden bin yıllığına inşa edeceğiz. Yeter ki siz 2023 seçimlerinde bu birlikteliğe balta vurmayın. Elinizi kana batırıp kardeşinizin üzerine sürmeyin barışı destekleyin, birliği destekleyin, kendinizi destekleyin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verin" diye konuştu.

'OCAK PARTİSİ'NE ALINDI BELGESİNİ HENÜZ ALAMADIK'

Ocak Partisi'ne alındı belgesini henüz alamadıklarını dile getiren Canpolat, "Lakin birlik cephemizde mücadele etmek adına ocak partisinin ve Osmanlı Ocakları'nın duyarlı neferleri olarak milletine hizmet etmeye kendini adamış bir kurtarıcının başımızda olduğu büyük bir zaman diliminde olup biteni seyredip oturmayacağız. Hiçbir çıkar ve menfaat pazarlığını oturmadan hiçbir makamda veya menfi bir hayale kapılmadan 2023 seçimlerinde, önce kendi geleceğimiz adına sonra tüm ulusumuz milletimiz adına Cumhur İttifakını destekleyeceğiz. Küsmeyeceğiz, kırılmayacağız tartışmalarımızı erteleyeceğiz. Ne yapıp edecek 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden başkan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı