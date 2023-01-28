Prof. Dr. Ergun Özbudun'dan Erdoğan açıklaması! Madde açık, aday olamaz!

Prof. Dr. Ergun Özbudun'dan Erdoğan açıklaması! Madde açık, aday olamaz!

Türkiye kritik seçim sürecine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez adaylığı tartışmasıyla girerken Türkiye’nin önde gelen hukukçularından Prof. Dr. Ergun Özbudun dikkat çeken bir açıklama yaparak Erdoğan'ın aday olmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde muhalefet Erdoğan'ın aday olamayacağını öne sürmüştü. Tartışmalara Türkiye’nin önde gelen hukukçularından Prof. Dr. Ergun Özbudun'da dahil oldu. Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ergun Özbudun dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte o açıklamalar

AK Parti’nin 2007’deki anayasa değişikliği çalışmalarında yer alan Özbudun, “Erdoğan’ın üçüncü defa aday olma şansı yok. Bir tek istisnası Meclis’in beşte üç oranındaki çoğunlukla bir erken seçim kararı almasıdır. Muhalefet kanadından gelen açıklamalara bakıldığındaysa bunun mümkün olmadığı görülmektedir. Ancak kararı YSK verecektir. Onun da kararını Erdoğan’ın lehine olacağı tahmin edilebilir” diye konuştu.

2017 HATIRLATMASI


Konuya ilişkin tartışmalarda dile getirilen “parlamenter sistemden yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve 2018’de bir kez seçildi” argümanını yorumlayan Özbudun, “Bu geçerli bir argüman değil” diyerek 2017 yılındaki anayasa referandumuna ilişkin hatırlatmalarda bulundu.

Özbudun açıklamasını “2017’de yeni bir anayasa yapılmadı. Anayasa değiştirildi. Onun değiştirmediği bütün hükümler bakidir ve geçerlidir. O hüküm de cumhurbaşkanının ancak iki defa aday olabileceğidir. 2017 yılında buna sadece bir tane istisna getirildi. O da daha önce Meclis’in 5’te 3 kararıyla seçimlerin yenilenmesidir” ifadeleriyle noktaladı.

AK PARTİ NE DİYOR?

Öte yandan AK Parti yönetimi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığında herhangi bir anayasal engel bulunmadığını belirtiyorlar.

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