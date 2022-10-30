Remzi Çayır: Köklü Yapısal Değişiklik Gerçekleştireceğiz

Enes GEYİK/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sanayiden tarıma, adaletten liyakate, eğitimden dış politikaya kadar; Türkiye'nin ve yüzyılın getirdiği gerçekler ışığında, milletimizin ve ülkemizin menfaatlerini önceleyerek köklü yapısal değişiklik gerçekleştireceğiz" dedi.

Milli Yol Partisi 1'inci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Remzi Çayır, insanı, vicdanı, adaleti, merhameti dışlayan sistemi değiştirmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Biz yarım kalmış bir hayalin peşindeyiz. Bu hayal, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış, birleşmiş, hür, bağımsız, güçlü bir Türk-İslam coğrafyası hayalidir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle yeryüzünde tek bir mazlum kalmayıncaya kadar, ötelenmiş insan kalmayıncaya kadar, bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'KÖKLÜ YAPISAL DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

"Bizim, 130 yıllık köhne sisteme itirazımız, yolsuzluklara itirazımız var" diyen Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletin sopa yapılıp insanların dövülmesine itirazımız var. Adamcılığın, mülakatın değil, liyakatin mutlaka temel ölçü olması için bu keyfiliğe, kirli işleyişe itirazımız var. Borçlanarak, yiyerek, içerek, tüketerek büyümek yerine; kalkınarak, üreterek büyüme yolunu açmamız lazım. Borç batağı altında ezilip duran bir toplum haline geldik. Yarını bile hayal edemiyoruz. Onun için Milli Yol; üretim ekonomisini, üreterek büyümeyi, üreterek kalkınmayı hedefleyen bir yol açıyor. Biz ülkemizde insanın onurlu yaşadığı, gençlerin geleceğinden endişe duymadığı, kadınların da insanca yaşadığı bir gelecek inşa etmek içi; tuzun bile koktuğu mevcut sistemde mutlak anlamda yapısal değişiklik gerçekleştireceğiz. Sanayiden tarıma, adaletten liyakate, eğitimden dış politikaya kadar Türkiye'nin ve yüzyılın getirdiği gerçekler ışığında, milletimizin ve ülkemizin menfaatlerini önceleyerek köklü yapısal değişiklik gerçekleştireceğiz."

​'KALKINMA PROGRAMI İLE GELİYORUZ'

Çayır, "Milli Yol'un üretim ve bereketin yolu olduğunu söyleyerek, "Biz, milli servetimizin yarıdan fazlasının yukarıdaki 5-10 bin kişi arasında pay edildiği bir düzenden, adaletli bir gelir dağılımına geçeceğiz. Milletimizin birikimlerini, iktidar yakını ve yandaşı oligarşik seçkin zümrelere değil, üretime, kalkınmaya, ülkenin ihtiyaçları ve çağın gereklerine göre planlanmış yatırımlarda kullanacağız. Para musluklarını, paradan para kazananlara değil; üretimden kazananlara açacağız. Bugün ne yazık ki sanayicimize, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza aktarılması gereken kaynaklar, çarpık faiz düzeniyle para babalarına gitmektedir. Devletten ucuza para alıp, iş adamlarına, esnafa, çiftçiye, yatırımcıya yüksek faizle satanların değil; üretenin, çalışanın kazandığı bir düzene geçeceğiz. Para alıp satmanın değil, üretmenin kazandıracağı bir kalkınma programı ile geliyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÜRETİCİNİN, TÜKETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK'

Tarım politikaları hakkında konuşan Çayır, "Türkiye bir tarım ülkesi; ama Konya kadar toprağı olan Hollanda, dünyada en çok tarım ürünü ihraç eden 2'nci ülke. Türkiye hala Ukrayna'dan, Rusya'dan, başka ülkelerden, buğday, arpa, yağ, şeker, saman ithal ediyor. Türkiye 20, 30 yıl sonra 2 şeyi konuşacak. Su ve gıda. Biz Milli Yol olarak bugünden buna hazırlanıyoruz. Planlar, programlar, projeler yapıyoruz. Milli Yol Partisi köklü bir tarım politikasıyla geliyor. Bu amaçla, bilimsel tarım, yeni tarım yöntemleri, üretimi artırıcı projeler hazırladık. Tarımsal İzleme Bilgi Sistemi'ni (TARBİL) kuracağız. TARBİL Projesi, Türkiye'nin geleceğini ve gelecekteki tarımını, kendi kendine yeten ülke değil, ürettiklerini satan bir ülke seviyelerine yükseltecek. Üreticinin, tüketicinin yüzü gülecek" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı