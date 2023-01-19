Remzi Çayır: Milli Yol Partisi bütün seçimlere girebilme yetkisine sahip

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Milli Yol Partisi siyasi partilerin seçim yasasına göre 10 Nisan'dan sonra yapılacak bütün seçimlere girebilme yetkisine ve hukukuna sahiptir. Bütün akıl sahiplerine, oy kullanacaklara, Türk milletine sesleniyorum; ya şu andaki mevcut hükümet sistemini devam ettirecekler ya değişim diyecek. Bu düzeni değiştirmek, adaleti tesis etmek, gençlerimizin geleceğini kendi vatanında aradığı bir Türkiye inşa etmek için Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarına ihtiyaç var" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Türkiye'nin seçim arifesinde olduğunu söyledi. Çayır, Milli Yol Partisi'nin seçime hazır olduğunu ifade ederek, "Milli Yol Partisi kısa bir süre içerisinde dışarıya dayanmadan, kendisini dış güçlere bağımlı kılmadan içerisinden kendisine hükümdarlık hakkı tanıyanlara sırtını vermeden sadece millete dayanarak 1 yıl içerisinde seçime girebilme yeterliliğini ve gücünü elde etti. Şu anda Milli Yol Partisi kongre itibariyle 42 ilde ilçe kongrelerini gerçekleştirmiş, siyasi partilerin seçim yasasına göre 10 Nisan'dan sonra yapılacak bütün seçimlere girebilme yetkisine ve hukukuna sahiptir. Ben bu hesabı bozacağımız inancındayım. Eğer siz dik durur, gereğini yaparsanız bu hesabı bozarız. Bütün akıl sahiplerine, oy kullanacaklara, Türk milletine sesleniyorum; ya şu andaki mevcut hükümet sistemini devam ettirecekler ya değişim diyecek. Ya keyfiyet, kefalet diyecek ya "hayır, ben adalet istiyorum, bir zümrenin hükümdarlığını istemiyorum" diyecek. Ya borçla yaşamaya devam edecek ya üretim diyecek. Yani ya gelecek diyecek ya karanlık diyecek. Türkiye'nin önündeki seçenekler bunlardır. Ya yasaklara devam edeceğiz ya da özgür toplum oluşturacağız. Özgürlüğümüze ve hürriyetimize sahip çıkacağız. Ya birey diyeceğiz ya da sürü diyeceğiz. Bu düzeni değiştirmek, adaleti tesis etmek, gençlerimizin geleceğini kendi vatanında aradığı bir Türkiye inşa etmek için varlığına Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarına ihtiyaç var" diye konuştu.

"100'ÜNCÜ YILDA 100 PROJE İLE MİLLETİMİZİN ÖNÜNE ÇIKACAĞIZ"

Çayır, Milli Yol Partisi olarak rasyonel akıl ve çözümlerle seçim yolculuğuna çıktıklarını kaydederek, "Seçime 4 ay var. 4 ay içerisinde itirazlarımızı proje haline getireceğiz. 100'üncü yılda 100 proje ile milletimizin önüne çıkacağız. Hiçbir zaman siyaseti olmazsa olmazımız, siyaseti güç haline getirme alışkanlığına son vereceğiz. Siyaset millete hizmet yolu olursa hep beraber kazanırız. Siyaset güç kapısı olursa hep beraber kaybederiz, kaybediyoruz. Milletimizin vicdana, adalete, merhamete ve insani yaklaşım dolu bir projeye, bir anlayışa ihtiyacı var. Bizim önce vicdana, yüreğe, insani yaşama, izzetli yaşamlara ihtiyacımız var. Başaracağız, başka şansımız yok. Bütün insanlığı ve Türk milletini felaha, rahata kavuşturacak bir yolun öncüsü olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı