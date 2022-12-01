Remzi Çayır’dan Doğu Türkistan çağırısı

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'da Ortak Akıl ve Dayanışma Platformu'nda açıklamalarda bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Doğu Türkistan için çağırıda bulunarak, Türkiye'nin bu konudaki tutumunun yanlış olduğunu belirtti. Çayır, "Bu zulüm, ne yazık ki devletimizin memurları, emniyet güçleri tarafından hiç de hoş olmayan bir şekle evrildi. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin uğradıkları bu zulmü hiçe sayıp küçümseyerek, hatta tehdit ederek bu kardeşlerimizin protestolarını, ortaya koyduklarını yok saymayı kınıyorum" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan'a yapılan zulüm, içimizi acıtmaktadır. Hükümetin ise bu konudaki tutumu yanlıştır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin uğurladıkları zulmü, işkenceyi yok saymak, hatta başkalaştırarak bunun Amerika'nın bir oyunu diye ifade ederek işin ehemmiyetini azaltmaya çalışmak düpedüz kurnazlıktır. Koskoca 200 milyonluk nüfusu, koca bir hapishaneye dönüştürmüşsünüz. İnsanlar; inançlarını, düşüncelerini, fikirlerini söyleyemiyorlar. Kendi evlerine, mahallelerine, şehirlerine hapsetmişsiniz. Onların insan hak ve özgürlükleri yok sayarak inançlarını Müslümanlıklarını hatta ait oldukları Türklüklerini yok sayarak şu veya bu şekilde bir zulme tabi tutmuşsunuz. Koca bir Türk milleti olan Türkiye'den ses, tepki yok" açıklamasını yaptı.

"DOĞU TÜRKİSTAN'I YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ, ZİYARET EDECEĞİZ"

Doğu Türkistanlılara seslenen Çayır şunları söyledi:

"Milli Yol Partisi; Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları, ülkücüler, milliyetçiler, vatanseverler, özgürlük düşkünleri, insan hak ve özgürlüğünü savunucuları onların yanındadır. Bu haklı davada onlara asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Şartlar ne olursa olsun onları yalnız bırakmayacağız, yalnız olmadıklarında önümüzdeki günlerde onları ziyaret ederek bu haklı haykırışlarına ses vererek destek verdiğimizi bir şekilde ifade edeceğiz."

"HESAP VERMEYEN YÖNETİM SİSTEMİYLE BİR YERE VARILAMAZ"

Türk milletinin çok zor bir dönemden de geçtiğini vurgulayan Çayır, "Türkiye gerçekten zor bir dönemden geçmektedir. 21 yıllık iktidarın bizi getirdiği yer belli. Türkiye'yi vardırdığı yer belli. Ekonomik, sosyal, siyasi sonuçlar ortadadır. İnsanlar hayatlarının kolaylaştırılmasını beklerken çoluk çocuklarıyla aileleriyle daha iyi, daha kolay, daha yaşanılır bir hayata kavuşmasını beklerken işlerin gittikçe zorlaştığını, hayatın pahalılaştığını, ekonominin yerle bir olduğunu, kayırmacılığın ve ayrımcılığın tavan yaptığı bir döneme doğru yol aldı. Bunların yok olmasını beklerken işin daha da farklı bir boyuta taşındığını görmek hepimizi üzmüştür. Bu hesap vermeyen yönetim sistemiyle Türkiye'nin varacağı bir yer yoktur" dedi.

"ADALET VARSA GELECEK VARDIR"

Özgürlük alanlarının genişletilmesi gerektiğini ifade eden Çayır sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Elbette insan haysiyet ve onuruna dönük bir çalışma, anayasa çalışması yapılmalıdır. Ama görünen o ki iki sistemde de; yani cumhurbaşkanı yönetim sisteminde de güçlenmiş parlamenter sistemdinde de eğer siz hesap vermiyorsanız ve şeffaf değilseniz, millete karşı kendinizi sorumlu hissetmiyorsanız yaptığınız yanlışın yanınıza kar kalacağı bir yöne doğru giderseniz Türkiye'nin ahvali değişmeyecektir ve değişmemektedir. Milli Yol Partisi, bu 130 yıllık ezbere itiraz etti. Böyle geldi, böyle gitmesin diye ortaya çıktı. Adalet varsa bir toplumda kalkınma vardır. Özgürlük ve mutluluk vardır. Asayiş, güvenlik, gelecek vardır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı